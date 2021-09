«Nos sentimos inspirados por su pensamiento»; gobernador Barbosa respalda en su gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 1 de septiembre 2021. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta reconoció y ofreció el respaldo de su gobierno al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la presentación de su tercer informe de gobierno.



Afirmó que durante estos tres años, el presidente de la República ha ejercido un gobierno transformador en donde las instituciones han sido fortalecidas y reestructurado su gobierno en un diseño que heredó y en una cuarta transformación no sirven y se deben hacer a un lado para que se construya el nuevo gobierno.



Ante la disminución de presupuesto federal al estado afirmó que en Puebla se maneja de manera ordenada en sus finanzas, y si bien es cierto que hace falta el dinero a diferencia de otros estados que esperan dinero de la Federación para emprender cursos de acción, en el estado se toman acciones, como ocurrió con los daños a damnificados del huracán Grace en el estado.



“Tenemos un presupuesto ordenado, siempre hace falta el dinero. Hay estados que no hacen nada hasta que la Federación les de recursos. No, no es así. Nosotros tomamos el toro por los cuernos y nos pusimos a trabajar, restaurando caminos a pagar la indemnización de las cosechas”, dijo.