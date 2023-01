«Nos tomó por sorpresa la verificación», dicen concesionarios y piden prórroga

Concesionarios de la organización de Transportes Unidos Región Valsequillo Independiente (TURVI) solicitaron al gobierno de Puebla una prórroga para cumplir con la verificación vehicular, la cual no han cumplido el 80 por ciento de las unidades.

Antonio Méndez Salas, presidente de TURVI, declaró que no se oponen a la medida, sin embargo, no hubo tiempo suficiente para cumplir con este trámite, por lo que solicitaron que sean exentos de multas.

“Vamos saliendo de la pandemia, una situación que generó estragos en el país. Nosotros estamos pidiendo una prórroga y que la multa no nos se nos aplique , porque en la pandemia dejamos de arreglar las unidades”

Estimó que para qué se pueda cumplir con este proceso necesitan realizar una inversión de hasta 10 mil pesos para el mantenimiento del catalizador, las bujías, afinación, cambio de aceites, los inyectores y otros elementos mecánicos.

Asimismo hizo un llamado al gobernador Sergio Céspedes y a la titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes, Elsa Bracamonte para establecer una mesa de diálogo.

Antonio Méndez Salas reprobó que las multas, que oscilan en 2 mil pesos, sólo se realicen a unidades del transporte público y no autos particulares, al considerar que la aplicación de la ley debe ser equitativa.

Dio a conocer que en TURVI están integradas 91 rutas, de las cuales 25 metropolitanas y en los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Huixcolotla, Libres, Ajalpan, Izúcar de Matamoros, Oriental, por mencionar algunos.

José Luis Andrade, asesor de TURVI, señaló que además de la inversión de recursos para dar mantenimiento a las unidades, en el interior del estado existen muchas carencias, desde la falta de centros de verificación hasta el servicio de internet.

“Ya se venció el plazo, hay una multa de 2 mil pesos; nosotros no queremos poner una excusa, sino que sepan que en algunos municipios no hay verificentros, la tecnología no está a la mano de los transportistas, piden cita en WhatsApp, pero confirmación en correo, es complicado para los transportistas”