Nueva sede del Congreso de Puebla estará en zona de Los Fuertes

La nueva sede del Congreso de Puebla se ubicará en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, afirmó el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano anunció que su gobierno ya compró el predio que albergará al Poder Legislativo, el cual estará ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza.

El mandatario afirmó que ya están en marcha los estudios de parte de una empresa “importante”, la cual se encargará de diseñar el inmueble que estará hecho con materiales “propios de la región”.

Asimismo, reiteró que el actual inmueble del congreso, ubicado en el Centro Histórico, ya es disfuncional e insuficiente para la labor legislativa.

“Les doy mi palabra a los actuales legisladores que van a estrenar su sede casi al final, no pidan licencia, así que no busquen cargos públicos, sino, no les va a tocar estrenar, será histórico que el Congreso tenga su nueva sede”

Miguel Barbosa Huerta