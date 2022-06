Nuevo audio incriminatorio de ‘Alito’ Moreno involucra a Televisa

La noche del martes 28 de junio, la gobernadora de Campeche Layda Sansores compartió un audio por medio de redes sociales donde, supuestamente, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno coordina una repartición millonaria de dinero en efectivo para Televisa y a candidatos de Colima y Campeche durante el proceso electoral pasado.

En el audio se escucha a «Alito» dar órdenes de dar dinero en efectivo, 700 mil pesos, a proveedores, dinero que había entregado Karina Berrón, y que podría ser la diputada federal por Nuevo León.

Posteriormente, pide hablar con un hombre llamado Hugo para pedirle que entregue dinero en “cash” a alguien a quien llamó Bauer, de Televisa.

(Alito)–Le va dar Noriega un peso, es que ¿Hugo, por qué le pagó en efectivo a Bauer, güey?

—-Lo que me explicó, me dice es para no dejar rastro porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña puede ser observado por la autoridad, es lo más seguro…

—-Pero a Bauer le tiene que pagar 5 como le va pagar los otros dos y medio?

—-Ahorita mismo se lo pregunto

—-Dile que le facture a ver.. le puede facturar comunicación, medios, este güey, es Televisa…a mi me dijeron que no pueden aceptar más efectivo.

Al llegar el hombre identificado como Hugo, Moreno le pregunta si le había pagado a Bauer en «cash» a lo que Hugo responde que es lo mejor que podían hacer y explica:

—-Lo que pasa es que es dinero de campaña, jefe, y no dejamos rastro si pago en efectivo…no sabía que no lo podía hacer . ¿Hice mal?

—-Es que bueno, ya le pagaste en cash, pues, está bien yo pensé que le podías pagar, pues él tiene Televisa, él te puede facturar medios

—-Sí, pero vamos a dejar un rastro..

—-Sí, pero ¿un rastro de qué?

—-Vamos a cargar 700 mil pesos de TvNotas para la campaña y luego le iba a pagar. Otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos y se van a volver locos porque es sobre el dinero de la campaña entonces es mejor pagárselos por fuera…

