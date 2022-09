Nuevo riñón otorga a Jaque «segunda oportunidad de vida»

Ver a sus tres hijos crecer era el único deseo de Jaquelina Ordaz Sotarriba, poblana de 28 años, después de que le diagnosticaron insuficiencia renal crónica a inicios de 2022. Hoy tiene una “segunda oportunidad de vida”, gracias a un trasplante de riñón que recibió el 30 de mayo.

Jaquelina es originaria del municipio de Libres, ella tuvo una vida estable, se casó y tuvo tres hijos; pero desconocía algo: sus riñones estaban enfermos, ya que desde su nacimiento, sus órganos no se desarrollaron ni crecieron bien.

En febrero de 2022, comenzó a tener afecciones relacionadas con la hipertensión, posteriormente, sufrió calambres y pérdida del sentido, situación que la llevó a visitar varios hospitales.

Recordó que los primeros médicos generales le aseguraban que sólo tenía problemas nerviosos, sin ver la enfermedad de fondo, empeoró todo cuando acudió a un hospital de Teziutlán en donde le diagnosticaron insuficiencia renal.

La situación empeoró aún más para ella y su familia, cuando en dicho nosocomio le informaron que su estado de salud ya no tenía solución, “de plano me dijeron, te vas a morir”.

Con la esperanza de encontrar una solución para su padecimiento, el 15 de febrero pasado, Jaquelina, en compañía de su esposo Armando, llegó a la ciudad de Puebla para tomar terapias de hemodiálisis en el Hospital General del Sur (HGS), lugar en donde supo que la única solución a sus males era un trasplante de riñón.

“Mis riñones no funcionaban y no crecieron ya no filtraban, subieron mucho mis niveles de urea y creatinina, me explicaron que mi sangre se había envenenando, entonces la solución era un trasplante. Ya no tenía cura, por más hemodiálisis que me hiciera lo único que estaba haciendo era deteriorando mi cuerpo”

Jaquelina Ordaz Sotarriba

Beneficiaria de trasplante de riñón