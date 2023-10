NY está desbordada de migrantes, advierte su alcalde desde Puebla

Eric Adams, alcalde de Nueva York, advirtió que su ciudad está desbordada de migrantes y no hay trabajo, “las condiciones no son las más adecuadas para que llegué más gente”.

Desde la ciudad de Puebla, México, Adams dijo que en el último año llegaron 117 mil migrantes a Nueva York, lo que ocasionó una crisis y las condiciones de vida para los migrantes no son las adecuadas.

El alcalde pidió no dejarse engañar cuando les dicen que llegando a Nueva York encontrarán trabajo, debido a que están rebasados por la ola migrante que llega de todo el mundo.

“No se dejen engañar, no piensen que llegando a Nueva York van a trabajar y que van a estar totalmente tranquilos, las condiciones de vida no son las más deseables, porque estamos totalmente rebasados por la ola de migrantes no solo de México, sino de todo el continente y otros países, por eso estamos haciendo que la gente se quede en sus lugares de origen”

Eric Adams

Alcalde de Nueva York