Obrador presume «buena salud», previo a cumpleaños #68

Por Benito Jiménez/Claudia Guerrero

Hermosillo, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que este sábado cumple 68 años con muy buena salud.



En conferencia desde Hermosillo, el mandatario federal aseguró que sus grandes pasiones son el pueblo, su familia y el beisbol.

«Voy a estar con mi familia a partir de mi regreso a la Ciudad de México. Me quedo en el retiro familiar para estar con mi familia que también me da mucho aliento. No podría yo salir adelante enfrentar problemas afuera si no tengo respaldo familiar»

«Son mis dos grandes pasiones, el pueblo y mi familia, y agregó una más que tiene que ver con Sonora: con el beisbol»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México