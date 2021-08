Ocupación hotelera en Puebla ronda 33.76%

Por Alexia Stuebing

Puebla, Pue. 13 de agosto de 2021. La titular de la Secretaría de Turismo municipal, Mónica Prida Coppe, informó que la ocupación hotelera en Puebla capital, con corte a hace dos semanas, se mantenía en 33.76 por ciento, pese a que la tercera ola de contagios por COVID-19 ha continuado al alza en el estado poblano.

Este jueves 13 de agosto el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, José Antonio Martínez García, reportó que fueron detectados 602 nuevos casos de COVID-19 y 15 defunciones en las últimas 72 horas.

A principios de enero de 2021 se habían reportado 50 mil 343 casos positivos; el 11 de mayo el número subió a 85 mil 146; tres meses más tarde, el 11 de agosto de 2021, el número de casos se encuentra en 95 mil 896, a los que se suman los 602 del 13 de agosto.

A pesar de los contagios, el turismo en Puebla parece estar al alza por atractivos como la temporada de Chiles en Nogada, un motor de visitas de otros estados.

Turibuses retoman el Zócalo

Respecto del regreso de los turibuses al Zócalo, la funcionaria municipal dijo que se busca reactivar la economía y que se les da oportunidad de retomar el Zócalo como un punto de ascenso y descenso para los turistas.

La semana del 8 de agosto, el presidente de la asociación de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, dijo que por la presencia de los ambulantes no se alcanza la ocupación hotelera y que llegar siquiera al 50 por ciento es una meta lejana.

Al respecto, Mónica Prida dijo que aprecia que la ocupación sí está subiendo y no atribuyó la cifra de ocupación hotelera a si hay o no ambulantes; incluso afirmó que las rutas de los turistas no son necesariamente las mismas en las que se colocan ambulantes.

El 10 de julio de de este año, el Ayuntamiento presentó el Primer Clúster de Turismo Médico de Puebla, cuya intención es ubicar a la ciudad dentro del turismo de salud. Al respecto, Prida mencionó que lo más probable es que la promoción comience en esta administración y el seguimiento se quede en manos de la siguiente.

