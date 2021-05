Odesyr: una ONG a favor de los derechos humanos en Puebla

En una entrevista con El Ciudadano, tuvimos la oportunidad de escuchar en palabras de Brahim Zamora Salazar, en qué consiste el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), en el cual es coordinador del área de desarrollo.

¿Qué es Odesyr?

Odesyr es una organización de la sociedad civil que busca, fundamentalmente, generar insumos, documentales estratégicos para incidencia política en temas vinculados a derechos sexuales y reproductivos, derecho a la salud y derechos de las mujeres.

En cada uno de estos ejes hemos desarrollado proyectos y estrategias, justamente para tener mejores políticas públicas, mejores reglamentaciones, leyes que atiendan a la garantía de estos derechos.

¿Y cómo funciona?

Nosotros lo que hacemos es desarrollar proyectos de largo plazo, no solemos hacer proyectos pequeños, suelen ser proyectos de muchos años porque los procesos de incidencia llevan mucho tiempo: implican documentar, generar evidencia, líneas base para saber cuáles son los cambios que se tienen que hacer.

Necesitamos de diagnósticos para, a partir de ello, ir formulando estrategias que permitan hacerlos oír, ante el Congreso del Estado, ante el gobierno, ante las instituciones municipales, ante los diferentes ámbitos de tomas de decisiones; y entonces, generar un vínculo con ellos para poder ir trabajando estos cambios.

Claro, la resistencia desde estos espacios de poder siempre es mucha. La resistencia al cambio es una cosa casi natural que ocurre, sobre todo cuando se mantiene el poder. Ello implica generar mucha evidencia para poder convencer a los que toman las decisiones.

Comúnmente, nosotros nos financiamos de distintas formas: 1) Con presupuestos nacionales o internacionales para este tipo de proyectos. 2) También contamos con venta de servicios al sector privado y público, entorno a generar diagnósticos, a hacer talleres, a generar procesos de formación o educativa. 3) Y, finalmente, a través de donaciones de personas interesadas en lo que nosotros hacemos.

¿Quiénes integran el equipo?

El equipo, ahorita, somos cuatro personas, ese es el quipo base. Normalmente, lo que ocurre en el Odesyr es que vamos haciendo equipos con otras organizaciones y personas dependiendo del proyecto. Por ejemplo, hay una red de mujeres promotoras de la salud, que trabajan sobre todo libertad y derechos reproductivos.

Se está formando también una pequeña red de estudiantes y personas vinculadas al Derecho para generar una discusión en torno a los derechos reproductivos desde ahí; con personas expertas en Derecho respecto a esos temas.

¿Nos puedes platicar un poco sobre los derechos que ustedes trabajen?

Tenemos tres ejes de derechos, cada uno con diferentes proyectos:

Los derechos sexuales y reproductivos: hemos incursionado en temas como la llamada Ley Agnes (trabajamos con Agnes Torres desde 2011), el matrimonio igualitario, todo el tema que tiene que ver con aborto (despenalización). También hemos trabajado con temas que tienen que ver con violencia obstétrica, con salud reproductiva de las mujeres, de las jóvenes y adolescentes. En el tema de derechos sobre las mujeres hemos trabajado en el tema de feminicidio; hemos hecho una base de conteos de muertes violentas de mujeres, que pueden considerarse como tal. A partir de ello hemos generado cierta incidencia social y política, para posicionar el tema y para mejorar el marco normativo de la atención y la respuesta al delito. En torno al derecho a la salud, Tenemos un proyecto sobre espacios cien por ciento libres de tabaco, que sale un poco de los otros ejes pero que tiene mucho que ver con el marco convencional de protección a la salud que hay en México. El único documento/marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a causas graves de enfermedades no transmisibles es el Convenio Marco para el Control de Tabaco, México lo firmó y lo ratificó y no lo está cumpliendo adecuadamente. Entonces somos una coalición nacional, buscamos que se tengan legislaciones superiores a la federal y que logremos a través de eso generar una mejor regulación a la exposición del humo del tabaco en espacios abiertos, particularmente, y espacios cerrados. Ahora la reforma de la ley está en discusión.

Como puedes ver son muchos temas, pero de esos grandes temas tomamos pequeños ejes que realmente incidan en diferentes puntos de la respuesta institucional que buscamos.

Feminicidios y Odesyr

[Desde finales de 2012 es un tema que se ha venido trabajando, ese año es cuando surge el tipo penal en Puebla; que tras una revisión es una tipificación mal hecha que requiere ajustes.

Desde el Odesyr se busca dar un seguimiento, recomendaciones y dotarlo de un abordaje social que rompa esa línea amarillista y termine con esa revictimización. Se busca igual una reforma más adecuada, con protocolos más reales, mejores procesos de sanción, con mayores recursos y profesionalización de las autoridades correspondientes.

Se realizó un informe para dar a conocer lo que se encontró desde el Odesyr y existe bastante material en la plataforma (odesyr.org) alrededor de este eje temático. De igual modo el punto de la información recabada es que pueda ser de consulta pública].

Espacios libres de humo y Odesyr

[Este es el tema más activo del Odesyr. Se están realizando monitoreos en busca de que haya un cumplimento a la ley, ya que se ha visto un relajamiento a este durante la pandemia; algo muy grave porque las complicaciones pulmonares son las más frecuentes del Covid.

En una crisis sanitaria como la que estamos atravesando cuidar la salud pulmonar es un tema que concierne a todos. Además, se han dejado de hacer una serie de actividades que se hacía desde la dirección de regulación sanitaria, desde Cofepris, para tener un mayor control sobre la exposición al humo del tabaco, particularmente en trabajadores de la industria hospitalaria, que es la gente que buscamos que se proteja].

Aborto y Odesyr

[El tema de la despenalización del aborto en Puebla es un tema latente. El 27 de abril concluyó el Parlamento abierto alrededor de los Derechos Sexuales/Reproductivos y el Aborto Legal en el Congreso Estatal, una discusión dispuesta gracias a la presión constante de grupos feministas.

Es un tema complicado en el cual se conjugan muchos factores sociales, religiosos, políticos, de libertad reproductiva/sexual, de derechos humanos, entre otros. Un tema que refleja protocolos y legislaciones imprácticas con procesos ideáticos y sin consideración humana.

Si realmente hubiese una despenalización del aborto no significaría que el problema concluya ahí, sino que su discusión tomaría rumbo hacia medidas que eviten situaciones como la oaxaqueña donde existe una ley funcional en un sistema sin bases.

Además, está la cuestión de ampliar la legalidad misma del aborto, la ley actual no aborda las situaciones reales de la sociedad contemporánea (en ninguna de las 32 entidades de la nación). No es una cuestión de por qué sí abortar o por qué no abortar, es una cuestión de aborto legal.

Es también una cuestión social en la que la sociedad comienza a quitar la etiqueta de tabú al tema y la discusión cambia hacia un rumbo de acompañamiento de salud y no de culpabilidad legal].

¿Cómo puede alguien colaborar en Odesyr?

Es relativamente fácil, es decir, cualquier persona que quiera ser voluntaria puede ir, incluso estudiantes que quieran hacer su servicio social o sus prácticas profesionales pueden acercarse con nosotros; tenemos convenios con varias universidades.

Siempre buscamos que la gente que hace trabajo voluntario, o de servicio social, realmente desempeñe la labor que sabe hacer o para lo que se está formando. Nos buscamos gente que venga a barrer, sacar copias, sino que justa pueda desempeñarse y aprender estos procesos para que después pueda incorporarlos en su vida profesional o laboral. Eso es algo que nos interesa muchísimo.

Respecto a la pandemia, ¿cuál ha sido plan de acción, su situación?

Fue muy difícil para nosotros, veníamos ya de un año difícil. 2019 fue un año muy complicado por una serie de situaciones, particularmente, políticas: hubo una elección extraordinaria en el estado [tras la abrupta muerte de Martha Érika y Moreno Valle], se pararon muchas cosas.

Hubo también una serie de decisiones desde el gobierno del estado sobre la participación de las organizaciones de sociedad civil. Pienso que eso generó una contracción económica en muchas organizaciones, incluida la Odesyr.

La pandemia lo que vino a hacer fue usar esa crisis y aprovecharla como una oportunidad para reformular la propia estructura de la organización, para darnos un respiro en torno a cómo queremos trabajar en los siguientes años y que cara queremos darle ahora. Estamos en ese proceso.

El Odesyr está en un momento de transición, justo porque ahora que empezamos a salir de nuevo y ahora que se están planteando nuevas formas de convivencia alrededor del virus, también tenemos que adaptar muchas formas de trabajo y de participación con las exigencias contemporáneas.

Ahora somos un equipo más pequeño, estamos buscando darle una vuelta a nuestro trabajo y generar acciones mucho más estratégicas, más puntuales.

Brahim Zamora, retrato.

Brahim Zamora. Actualmente es coordinador del área de desarrollo del Odesyr. Estudió Literatura, siempre con un interés en el cine, el ángulo humanitario y en la documentación de esta inquietud. Desde 1994 ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, en temas vinculados a derechos humanos como derechos sexuales y reproductivos, el movimiento zapatista en los noventa, y desde el 2011 está en el Odesyr.

Conoce más de Odesyr en sus RRSS 👇