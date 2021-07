Olga Méndez, presidenta de la Canirac, desmiente que busque la Secretaría de Turismo estatal

Durante un evento con motivo del arranque de la temporada de chiles en nogada, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez, desmintió que esté buscando ser secretaria de Turismo a nivel estatal.

“Sacamos cosas de donde no hay. No hay nada, no vengo a buscar un posicionamiento, me gusta servir a mi sector”, dijo la presidenta de los restauranteros a nivel estatal.

Incluso, agradeció la coordinación con Marta Ornelas, la actual secretaria de Turismo, y expresó que su vinculación es sólo para ayudar al sector restaurantero y sin pretensiones políticas.

En ese sentido, informó que durante la temporada de chiles en nogada, ella, como presidenta de la Canirac, con la promoción del gobierno estatal, tendrá una gira en Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala para promover el tradicional platillo.

Cuestionada por los inventos gastronómicos que se han creado a partir del chile en nogada, como la cemita o la pizza, dijo que es respetable y gusto de cada quien; sin embargo, también llamó a “respetar” y no “demeritar” el platillo, así como la temporalidad y los ingredientes tradicionales.

Sector restaurantero, a la alza

Olga Méndez también informó que tras la situación más crítica de la pandemia, el sector restaurantero por fin ha empezado a reactivarse y que el fin de semana se pudo cuantificar un incremento del 30 por ciento en la afluencia en los negocios del Centro Histórico.

No obstante, también criticó al Ayuntamiento por el famoso muro y los trabajos de remodelación en el Zócalo, al asegurar que la plancha poblana es un enorme atractivo turístico.

“Fue un gran daño ese intento de obra, no sólo el Zócalo, sino la falta de acciones para contener el comercio informal y tener un centro limpio, seguro e iluminado. Los apoyos fueron muy limitados; los diez mil pesos (que dio el Ayuntamiento) para restaurantes medianos no ayudan”. Olga Méndez, presidenta de la Canirac

En ese sentido aplaudió “la intención” de la próxima administración local, pues dijo que se han mantenido mesas permanentes de trabajo con Eduardo Rivera y el sector empresarial y deseó que cuando el candidato electo asuma el poder las mantenga.