Operadores de Daniela Mier intentan persuadir a votantes

A tan sólo días de efectuarse la elección de consejeros estatales de Morena, los operadores de Daniela Mier Bañuelos, quien está registrada como candidata del distrito 12, intentan convencer a simpatizantes de la Cuarta Transformación a votar por la también diputada local.

Por medio de llamadas telefónicas, los colaboradores de la hija del diputado federal, Ignacio Mier Velazco, invitan a la militancia de Morena registrada en el distrito 12 a votar a favor de ella y de Israel Adrián León Castillo como consejeros estatales.

Al inicio de la llamada, una mujer se presenta, sin mencionar su nombre, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y afirma que su intención sólo es invitar a los militantes a participar en la elección de consejeros.

“Hola, buenas tarde, nos comunicamos del Comité Ejecutivo Nacional, el motivo de mi llamada es para localizar a los militantes de Morena para invitarlos a participar en el proceso renovación del consejo el día sábado 30 de julio”

Posteriormente, un hombre que dice llamarse Uriel Rentería comienza a preguntar si la afiliación de los simpatizantes a los que contacta sigue activa, para que en su defecto les envíe el formato con el que podrán participar en la elección de consejeros.

“Por eso los estamos llamando, ahorita se está renovando el partido y por eso estamos invitando a los simpatizantes a que vayan a votar entonces le comento, le mandamos ahorita el archivo en formato pdf para que lo descargue y usted pueda asistir”

Acto seguido, recomienda que los posibles votantes acudan a la casilla habilitada en el Parque Juárez a las 9:00 horas, debido a que asegura estará “muy concurrido”.

“El próximo sábado 30 de julio, van a haber dos sedes, usted nos puede acompañar en el del Parque Juárez, o también en el de Analco, nosotros le sugeriríamos que en el Parque Juárez, dado que le queda más cerquita, (…) Usted con ese formato llega al Parque Juárez y con ese va a poder acceder, va a estar muy concurrido, entonces nosotros los estamos invitando a que lleguen tempranito, desde las 9 de la mañana”

Luego de la serie de recomendaciones realizadas por los colaboradores de Daniela Mier Bañuelos, sus operadores concluyen la llamada, exhortando a votar por ella y su compañero de fórmula, Israel Adrián León Castillo.

“Precisamente ahorita lo que involucra a la afiliación del partido, es que ustedes van a poder votar para ver quiénes son los consejeros del partido, usted sí quiere involucrarse más lo estamos invitando a que vaya a votar, le comentamos que nosotros estamos apoyando al compañero Adrián León y a la señorita Daniela Mier que es por quienes los estamos invitando a participar”

También utilizan WhatsApp para convencer al voto

Sin embargo, las invitaciones a participar en el proceso no sólo son por llamadas, pues también las están haciendo por medio de mensajes en WhatsApp, entre los que destaca un texto escrito supuestamente por Araceli González Moyaho, candidata por el distrito 12.

En dicho mensaje que circula en esta red social, González Moyaho afirmó ser militante de Morena desde la fundación del partido, por lo que aseguró conocer a algunos de los perfiles con los que competirá en su distrito.

Señaló que en algunos casos, conoce a los demás candidatos desde sus estudios universitarios, por lo que realizó una breve descripción de cada uno de ellos.

Entre los aspirantes que expone la mujer, destacan nombres como el de Ana Lluvia García Vilchis, Norma Edith González Rodríguez, Virginia González Melgarejo, Noemi X Aguilar, Alejandra Carboney Garza, Edith Cinto Rivera, Abraham Quiroz Palacios, Israel Adrián León Castillo y Germán Mejía Calderón.

“Hola buenas, tardes como militante del morena y fundadora del partido, habitante del distrito 12, me tomo la libertad de opinar a quien de la lista para consejeros conozco y confío así como las razones: Ana Lluvia García Vilchis, la conozco desde la universidad y varios eventos, académicamente muy preparada, es de izquierda y está por la lucha del agua y los recursos, ha dado ponencias de formación política. Norma Edith González Rodríguez, es abogada, de ideología de izquierda y también participa como formadora crítica, Virginia González Melgarejo, la conocí hace poco sin embargo se que lleva mucho en el movimiento de la revolución de las conciencias, es profesora y muy comprometida, Noemi X Aguilar, es una persona de la tercera edad con las convicciones más fuertes y hermosas de justicia social que he podido observar, aunque también llevo poco de conocerla por la dimensión del distrito es confiable y adorable, Alejandra Carboney Garza, es abogada con posgrado, trabaja actualmente el tema del campo y la soberanía alimentaria, Edith Cinto, de izquierda y con experiencia en temas laborales además de estas mujeres inteligentes, con experiencia en la vida, la escuela, el trabajo a todas las considero excelentes para consejeras, hay mucho más que decir pero el espacio es limitado, y nunca termina uno de conocer a las personas (ni a uno mismo y luego que cambiamos constantemente pues menos) en el caso de los hombres de la lista que conozco encuentro a Abraham Quiroz Palacios quien es profesor universitario de formación ideológica de izquierda, Israel Adrian León Castillo a quien también conozco desde la universidad, ha organizado cursos de formación política y círculos de estudio muy necesarios para la militancia, inteligente y buen orador, de ideología de izquierda y contra ideas totalitarias, German Mejía Calderón el está en la defensa de los recursos estratégicos y tiene experiencia en el tema laboral y de cooperativas …creo que todos hemos sido representantes de casilla, o RG, brigadistas y concientes de la necesidad de un cambio para mejorar las condiciones de nuestra realidad, mi nombre es Araceli González Moyaho, (no necesito presentación ooottttsss) no se crean, pero pues si me conocen me conocen y si no me conocen no me conocen. Saludos y tal vez si hay que declinar por alguien para asegurar la participación popular de la base pues lo hare. Y como dijo José Saramago «he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro», escribió.

El próximo sábado 30 de julio se realizará el proceso de elección de 150 consejeros de Morena en el estado de Puebla, por lo que durante la semana han sido denunciados diferentes irregularidades por parte de algunos simpatizantes.

Foto: Agencia Enfoque

