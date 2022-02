Opinión de locatarios se divide por cambio vial en la 6 Oriente

Por Alexis Lira Reyes

La peatonalización de un tramo de la calle 6 Oriente, mejor conocida como la “Calle de los dulces”, en el Centro Histórico de la capital poblana, dividió las opiniones entre locatarios, quienes aseguran que la obra realizada por el Ayuntamiento de Puebla tendrá incidencia en sus ventas diarias.

El viernes pasado concluyeron las obras en el tramo ubicado entre la 5 de Mayo y 2 Norte, implicando que la vialidad se convirtiera en doble sentido, así como el retiro de los ambulantes.

En un recorrido realizado por El Ciudadano México se constató la colocación de bolardos para evitar el paso de automóviles sobre la calle 5 de Mayo, como se hacía anteriormente, así como señaléticas a nivel de piso que indican que los autos deben girar antes de llegar a dicha vialidad.

De acuerdo con Ulises, empleado del “Novedades Charly” que se ubica enfrente de donde termina el paso vehicular, desde que se empezó la obra sus ventas han bajado hasta un 70 por ciento, las cuales eran impulsadas por el paso de vehículos y los ambulantes de la zona.

Consideró que la decisión de convertir a la calle en doble sentido será un problema, pues no hay espacio suficiente para que los automovilistas den vuelta sin tener que invadir la baqueta.

“La flechas que pusieron no están bien, ahora los autos se tienen que subir a la banqueta para dar la vuelta porque no tienen otra forma, está mal, estaría de acuerdo si estuviera más ancha la calle pero no es así”, manifestó.

Avalan el proyecto

Algunos locatarios como Carmen de la tienda de lentes de contacto y Guadalupe de “Camotes Santa Clara”, avalaron el proyecto del Ayuntamiento, pues consideran que el retiro de los ambulantes beneficiarán sus ventas.

En tanto, Paula, quien trabaja en una tienda de bolsas, prefirió esperar a que pase más tiempo para emitir su opinión, sin embargo, celebró la decisión de no permitir que autos se estacionen en la calle debido a que invadían las banquetas y se colocaban en doble fila.

“Nos afectaba que los coches se estacionaran, no que pasaran, yo siempre colocaba una caja en frente de mi local, porque tenía que estar peleando con la gente todo el tiempo, aunque ya sabían que no debían estacionarse, lo hacían”, indicó.

De acuerdo con el alcalde Eduardo Rivera Pérez, los ambulantes de esa zona serán reubicados a otros lugares de la capital y la zona metropolitana, por otro lado, sí se permitirá a los vehículos la carga y descarga de mercancía para los locales.

El proyecto fue anunciado el pasado 2 de febrero y tendrá como objetivo impulsar el corredor turístico de la calle 5 de Mayo que permitirá a los turistas recorrer desde el templo del Señor de las Maravillas, en la 18 Oriente-Poniente, hasta Reforma.

