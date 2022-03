Opiniones de partidos detienen legislación del aborto en Puebla

Por Anaid Piñas / Jesús Arróniz

Las fracciones políticas del PAN, PRI y Morena en el Poder Legislativo aún no logran un consenso para legislar sobre la despenalización del aborto en el estado de Puebla.

“En el PAN vamos todos en contra en el tema de la despenalización del aborto”, declaró tajante este martes el coordinador de la bancada panista, Eduardo Alcántara Montiel.

En tanto, su compañera Mónica Rodríguez Della Vecchia insistió en que el partido “está en contra de que se criminalice a las mujeres que toman esta decisión”.

Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Sergio Salomón Céspedes, señaló que tratará de buscar consenso con las otras fuerzas políticas para que la entidad tenga una posición sobre el aborto.

Dijo que el cabildeo del tema se hará durante el periodo de receso legislativo. Añadió que las políticas públicas que se realicen al respecto deben garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, el diputado local y dirigente del PRI, Néstor Camarillo Medina, prefirió no opinar del tema para “no entorpecer el proceso” y ajustarse a la petición que ha hecho el gobernador Miguel Barbosa.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a los diputados del Congreso a “cuidar” y a “no echar a perder” con protagonismos la discusión en torno a la despenalización del aborto.

Durante conferencia de prensa matutina, el mandatario estatal aseguró que la discusión sobre la interrupción legal del embarazo es un asunto que tiene que ser valorado, por lo que pidió a los legisladores no “echarlo a perder” con protagonismos.

“Es un asunto que va a tener que valorarse, yo les digo a los legisladores que no echen a perder el tema protagonizándolo, no es correcto la protagonización individual en un tema tan grande para todos y todas en Puebla”

Afirmó que respeta las discusiones y las funciones del Congreso del Estado; sin embargo, hizo un llamado a los legisladores para que cuiden y actúen con responsabilidad en torno a la despenalización del aborto.

El presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que es necesario realizar un consenso entre los diputados para abordar la despenalización del aborto en Puebla.

En entrevista, explicó que debe haber un proceso socialización y concientización entre los legisladores, porque este tipo de temas “son muy especiales”.

Descartó que no será necesario realizar una consulta para concretar una correcta política pública, la cual debe ejecutarse sin ideologías políticas.

Céspedes Peregrina no aseguró si podría analizarse en el siguiente periodo legislativo, pues “no hay tiempo predeterminado, será en el tiempo que sea necesario”.

En tanto, el coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, señaló que votarán en contra de la legalización del aborto y reconoció que no ha llegado a un consenso con otras bancadas porque existe “pluralidad” de ideas al interior del pleno.

Recordó de acuerdo con los lineamientos y principios internos del partido, el PAN no puede negociar un tema que involucre poner en riesgo la vida de una persona.

Aseguró que esta decisión es demasiado compleja como para recaer “sólo en la conciencia de 41 diputados” y destacó que en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la despenalización del aborto no hay ningún ordenamiento que los obligue a legislar sobre el tema.

Por su parte, la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, aseguró que depende de los temas integrados en las iniciativas será la resolución de turnarla a comisiones unidas o por separado.

Argumentó que la ley orgánica del Congreso del Estado establece que depende del tema o la materia de las iniciativas sí se turna a una o a más comisiones.

La legisladora agregó que se debe analizar cómo está integrada la iniciativa para que se turne la iniciativa al número de comisiones correspondientes, dependiendo sí engloba temas de más de una comisión.

El legislador del PRI, Néstor Camarillo Medina, comentó que “hay que cuidar el tema” del aborto, que no podría dar una opinión particular para evitar polemizar y para respetar al gobernador,

“Ya me he manifestado tanto en un comunicado de prensa, en las redes sociales, lo he hecho con ustedes. Voy a respetar lo que dice el gobernador, no politizar el tema, no agarrar bandera porque es una lucha de las mujeres, no de ahorita, de hace muchos años. Lo que menos quiero es tratar de polemizar ni obstaculizar”

Néstor Camarillo Medina

Legislador del PRI