Ordena Barbosa revisión a unidades involucradas en carambola

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta pidió a la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal realizar una revisión de las condiciones generales de las unidades del transporte público involucradas en la carambola entre diferentes unidades del transporte en la zona de la Fayuca.

El mandatario estatal indicó que el control de las normas de vialidad son responsabilidad de las autoridades municipales, pues afirmó que “ellos son los que revisan día a día todo lo que ocurre en las calles”.

Sin embargo, también ordenó a la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal a implementar una serie de revisiones de las condiciones de operación de cada una de las unidades involucradas en el percance.

A su vez, Barbosa Huerta señaló que los resultados de dichas revisiones deberán estar alineadas conforme a derecho para evitar que los concesionarios del transporte público, así como los conductores de las unidades cumplan con sus responsabilidades.

“Quiero, espero, que todos los peritajes, los dictámenes estén ajustados a derecho y no para evitar que personas se les finquen responsabilidades, más que otra cosa, es asegurar que las personas se trasladen de un lugar a otro de manera segura, la irresponsabilidad de los choferes continua, tal parece que es una regla, entonces es un acto de asumir esa responsabilidad para que no haya ese tipo de accidentes”

Por otra parte, sobre un vídeo que circula en redes sociales en el que se observa que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla reciben una “mordida” de un conductor de transporte público, Barbosa Huerta calificó el hecho como un “caso aislado”.

Sin embargo, reconoció que algunas autoridades viales suelen “extorsionar” a los automovilistas que cometieron alguna infracción, por lo que exhortó a todos los conductores a asumir sus responsabilidades y no formar parte de esa modalidad de corrupción.

“Primero, parece ser un caso aislado de un policía que recibe una mordida de parte de un transportista; ¡no den!, eso es una primera condición (…) no accedan a ser objeto de alguna extorsión por parte de la autoridad vial (…) asuman cuando se cometió una infracción y paguen la multa, no le den, llamo a todos los que manejan a que no contribuyan a esa forma de corrupción y que se elimine, y que todo hecho así lo reporten y lo hagan público”

Miguel Barbosa Huerta