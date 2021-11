Ordena López Obrador atender búsqueda de personas en Quintana Roo

Por Jorge Ricardo Nicolás/Agencia Reforma

Familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo acusaron ante el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador la indiferencia del Gobierno local y le pidieron ayuda para reactivar las carpetas de investigación y crear un plan de búsqueda, lo anterior lo plantearon allegados del colectivo Verdad, Memoria y Justicia, en un documento que le entregaron afuera de la décima Brigada de Policía Militar, donde realizó su «mañanera».

«Recurrimos a usted ya que al día de hoy no hemos tenido respuesta y no hay avance en las investigaciones, así como notamos una evidente inacción, indiferencia y desinterés en quienes tienen esas responsabilidades en Quintana Roo»

Luego de esperarlo en la madrugada bajo la llovizna afuera de la sede de la Décima Brigada de Policía Militar, donde el Mandatario ofreció su conferencia de prensa matutina, los inconformes le pidieron que instruya a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a que designe personal para el análisis de las carpetas de investigación.

Que ese personal, añaden, coordine y asesore a las autoridades estatales en la elaboración y ejecución de un plan de búsqueda de los desaparecidos.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay un Plan B, y el Tren Maya estará listo para operar a finales de 2023.

«Se está trabajando en el Tren Maya y no hay Plan B. Vamos a terminar a finales del 2023, tiene que empezar a operar todo el Tren Maya»

El mandatario federal agregó que se están trabajando cinco grandes tramos:

Detalló que para el tramo 5 de Cancún a Playa del Carmen, y que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cargo de Grupo México, se analiza la opción de un Viaducto elevado.

«Se está analizando la mejor opción, pero no tenemos realmente ningún obstáculo para llevar a cabo la obra»

«En ese tramo, aunque hay menos distancia, hay más complejidad porque es más difícil obtener el derecho de vía, se están analizando dos opciones: una, que vaya a ras de tierra el tren, de la carretera de la Riviera Maya hacia adentro, no cerca del Mar Caribe, no cerca de la playa, esa es una posibilidad. La otra es el derecho de vía de la carretera, nada más que hacia arriba, un Viaducto, un segundo piso»

El mandatario federal dijo que Aeropuertos de Chetumal, Palenque, Felipe Ángeles, así como el Tren Maya y estaciones, estarán manejados por una empresa operada por Sedena para que no puedan convertirse en bienes particulares.

«Es un corporativo para que no haya tentación de que al paso del tiempo, toco madera, regresen los privatizadores y que quieran convertir estos bienes nacionales en bienes de particulares, de sus allegados, como fue la historia del periodo neoliberal. Entonces, al dejar este patrimonio de México en custodia de la Secretaría de la Defensa tenemos garantía de que no se van a desincorporar estos bienes del patrimonio público»

🔴 #EnVivo | El presidente AMLO no descarta que @CarlosJoaquin se integre al gobierno federal al terminar su gestión como gobernador de #QuintanaRoo #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/p5q7IXerJk

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si en la conversación que tendrá con Joe Biden y Justin Trudeau sale a relucir el tema de la reforma eléctrica, él defenderá su iniciativa.

En conferencia matutina, el mandatario federal aseguró que no tendrá problema en explicar sus argumentos a sus homólogos, pues «ni modo que apoyen a corruptos».

– ¿Se va a tratar el tema de energía eléctrica en la cumbre?, se le cuestionó.

«No, no, no está, pero si sale en la conversación, pues también lo tratamos, explicarle al Primer Ministro Trudeau, al Presidente Biden por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es muy sencillo».

«Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo las empresas extranjeras bien especial»

Desde Cancún, el tabasqueño reiteró que las empresas españolas veían al país como tierra de conquista y tenían de empleados a los expresidentes de México.

«Iberdrola tenía de empleado al ex Presidente Felipe Calderón y de empleada a la que fue Secretaria de Energía y por eso hacían y deshacían, pero eso ya se terminó, a robar a otra parte. Entonces ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al Presidente Biden o al Primer Ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos, ellos son gentes íntegras que defienden los intereses se sus pueblos, como lo hacemos nosotros en México»

«¿O qué, no vamos a defender los intereses del pueblo, no nos pusieron para eso o nos pusieron para estar de empresas saqueadoras que se dedican a medrar? No»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México