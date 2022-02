Organiza Morena mitin para impulsar reforma eléctrica; niegan incumplir veda electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la veda electoral, el pasado 7 de febrero, por la revocación de mandato, misma que concluirá el 10 de abril; sin embargo, funcionarios locales, federales y políticos al partido de Morena en Puebla mantienen la promoción de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este sábado 26 de febrero, liderazgos del instituto encabezaron un mitin multitudinario en el salón Country Club, donde asistieron simpatizantes de Morena para respaldar el proyecto de la Reforma Eléctrica, la cual fue presentada por el titular del Ejecutivo Nacional.

Al evento asistió la secretaria general, Citlali Hernández Mora, así como la presidenta de la Comisión de Honor y Justicia (CNHJ), Eloísa Vivanco Esquide, junto con el dirigente local, Aristóteles Belmont Cortés.

Pese a realizar el evento, los morenistas evitaron mencionar a López Obrador, hicieron alusión a su proyecto de ley, sólo replicaron las críticas del presidente a la reforma eléctrica aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y defendieron que la iniciativa “fortalecerá” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista con El Ciudadano México, el dirigente local de Morena, Aristóteles Belmont Cortés, negó que el mitin promocione a Morena, al afirmar que el proyecto de reforma es “de interés social”, por lo que no habría un incumplimiento a la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Al afirmar que su partido “es el mejor posicionado”, Belmont Cortés rechazó un intento de propaganda, pues defendió las asambleas informativas como una forma de desmentir a los “medios convencionales”, que intentan desprestigiar la reforma.

De igual forma, el diputado federal, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, negó promoción personal con las giras alrededor del estado, pues -dijo- busca asegurar la mayoría calificada para avalar el dictamen del presidente.

Aunque visitó los 15 distritos electorales de Puebla, afirmó que también visitará otras entidades para que la ciudadanía “presione” a sus representantes, pues Morena y aliados cuentan con 268 curules en la Cámara Baja y requieren 332.

Mier Velazco sería uno de los aspirantes para una candidatura a la gubernatura en 2024; sin embargo, el legislador afirma que su “única aspiración” es la aprobación de la reforma, por lo que rechazó impulsar su imagen con las giras.

“No, pues Puebla tiene 15 distritos federales, he ido a todos, llevamos 310 asambleas, hay tres estados que no he podido ir, que voy a ir, voy a ir a Guerrero, Morelia, otra vez en Veracruz ya he ido tres veces. Lo tengo que hacer porque tenemos 201 diputados de Morena y con el Partido Verde y el PT somos 268, de modo por que haya suspicacia y hay algunos pitonisos que ven el futuro, para mí el futuro es hoy la reforma eléctrica”.

Ignacio Mier Velazco

Diputado Federal de Morena