Orgullo diverso: mi primer experiencia con el mundo drag 👑

Confieso que siempre he tenido una fascinación, admiración y respeto profundo por la comunidad LGBTTTIQ+ y todas las expresiones artísticas/estéticas que han creado con el paso del tiempo. Me encantan.

Este fin de semana pasado tuve la oportunidad de ver en vivo y en directo un show drag. Nunca antes había ido a ningún evento así, en parte porque me daba miedo no encajar entre los asistentes, por un miedo tonto a ser juzgada, a sentirme ridícula; y en parte porque era ignorante de estos eventos, ignorancia que atribuyo también a ese miedo bobo.

Me enteré de que iba a haber un evento llamado “Orgullo diverso: show drag queen” y me decidí a ir y quitarme mi V-card-drag. Invité a un par de amix y para mi sorpresa aceptaron; digo sorpresa porque me creía solita en mi banca de groupies pro-drags, y fue lindo ver que no era así 😊

Antes del show hicimos la respectiva parada previa, para entrar en ambiente entre hamburguesas y chelitas. Una vez satisfechos, y con una hora y algo de elegancia impuntual (je), nos dirigimos hacia Nexus (un lugarcito bizarro y under que tampoco conocía).

Híjole, yo creo que ya no se hizo- Me dice una amiga mientras nos acercamos por la calle. Al final un letrerito casi oculto nos indica el camino, subimos las escaleras laberínticas; se escucha el ritmo musical que caracterizan a las pasarelas y las salas lounge. Hemos llegado.

Subimos otro piso, me pongo un poco nerviosa. Es ridículo, pero me siento como cuando de pequeño ibas a ver a Santa (sólo que mis Santas usan maquillajes histriónicos y en lugar de barrigas en trajes rojos, usan lentejuelas, plumas y glitter).

Nos recibe parte del crew y me muero, o al menos siento que puedo morir porque se ven increíbles. -Hola, hola, bienvenidxs- nos dicen en coro. -Holi- les digo tras mi cubrebocas que oculta mi sonrisota.

Nos dejan pasar y nos regalan un shotcito de lo que parece ser vino espumoso, pero sabe a verde neón. Pasamos una cortina de listones metálicos y caminamos expectantes. Adentro hay varias personas y drags caminando por aquí y por allá, es como un mundo perfecto y escondido.

Vemos que no hay lugar, y nos quedamos paradxs como mosquitas moribundas, en busca de que alguien se distraiga y le podamos quitar su lugar. Nos sentamos al frente donde está el escenario, alguien se apiada de nosotros y nos deja usar un par de banquitos y parte del suelo.

Pedimos un par de cervezas, otra amiga llega; me gusta su actitud under al traer vino en un frasquito de mayonesa. Comienzan a hacer la segunda llamada. El escenario se distingue por una bandera trans que la hace de división entre las bambalinas y el área designada al show.

Lanzan la tercera llamada y empieza. Agradecen a Nexus y a Hechizo Producciones por hacer posible la presentación 😊 (gracias). Ponen música y se presentan con una pasarela al estilo Miss Universo: todas caminan y se adueñan del escenario, hacen un signature move y se enfilan entre lxs demás. Soy fan.

Entre los atuendos hay de todo: colores de la bandera trans, un unitard amarillo, chamarras con glitter, peinados que requieren cabezas de plomo y maquillajes que resaltan lo más bello de sus caritas. Personalmente siempre he admirado el poder de transformación y cuánto conocen sus cuerpxs, sólo alguien en un nivel tan deconstruido del género/sexo puede lucirse con tanto glam.

Termina la presentación y dan inicio a las escenificaciones personales. No podría describir cada una porque en parte no quiero llenarlxs de miel y flores, y en parte porque no podría hacer justicia a tanto amor y colores (y un poquito por envidia, porque me gustaría dejar algo de eso albergado en mi corazón multicolor).Â

Peeero sí diré que hubo de todo: bailes estilo burlesque, perreo, stripper-dance-like, lip-sync, coreografía aérea, y hasta un debut precioso. Cada unx trajo al show un poco del mundo drag y mucho, pero mucho, orgullo diverso.

En algún punto sentí que me iba a reventar una vena en la mano de tanto aplaudir (sí, me ha pasado antes); en verdad se ve que varixs tienen escuela y sí, puede sonar extraño, pero sí que hay una escuela detrás de todo lo que nos presentaron. No cualquiera puede tropezarse y volverlo parte del show sin una escuela detrás.

También hubo bastante humor, del ácido, del vulgarcillo rico y del PG-13. Bueno hasta una arrancada de peluca nos tocó presenciar.

Al final de la presentación salieron de nuevo a despedirse y a invitarnos al escenario a bailar con ellxs. Por supuesto que me subí, claro que mis bailes mafufos no igualaron a nada de lo que ellxs presentaron (mi booty no tiene el ritmo necesario para ser materia drag 🙁 jeje).

Bailamos un buen rato, estuve de impertinente a abrazando a un par de drags (algunxs muy a su pesar, jajaja) y a todxs les dije que estaban guaperrímxs. Me faltó animarme a pedirles una foto, una prueba de que estuve con ellxs; lo atribuyo más a que estaba tan conectada en el momento que un registro fotográfico hubiese quitado parte del encanto (eso y mi cualidad penosa que viene y va a su antojo).

Terminando les prometí volver las veces necesarias para apoyarlxs y animarlxs. Ojalá existieran estas expresiones en todos lados. Ojalá la gente dejará de tachar a esta gente divina como depravados, como raritos, y todos esos adjetivos peyorativos, y comenzaran a apreciar sus esfuerzos y valentía.

Y pues nada, si tienen la oportunidad de asistir a un evento así, háganlo; les prometo que no se van a arrepentir.

Por último, les comparto los IG de cada participante/productor del show 😊: Santa María Magdalena, Flora Queez, Mía La Grande, Shulaska, Cherry Wilde, Carlota Gida, Sandino, Heart Barbie, Miss Roro, Opalina 180g, Flamenca, Coquito Fragmentada y Hechizo Producciones.

Fotos: María Aguilar

También te puede interesar leer:

El Ciudadano | Museos del INBAL conmemoran Día Internacional del Orgullo LGBTI+

El Ciudadano | Puebla en resistencia: lesbifeministas y trans marchan para visibilizarse