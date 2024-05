Oscuridad, estética y autenticidad en la subcultura gótica

Cada 22 de mayo, el mundo se viste de negro para conmemorar el Día Mundial del Gótico, una fecha que celebra la rica y compleja subcultura gótica. Esta festividad, que comenzó en el Reino Unido en 2009, ha trascendido fronteras y se ha convertido en un evento global, con actividades en países como México, Estados Unidos, Australia, Canadá, Brasil, España y Sudáfrica.

El objetivo principal es resaltar y difundir los diversos aspectos que definen a esta subcultura, desde su música melancólica hasta su estética única y su profundo contenido literario.

La historia del Día Mundial del Gótico se remonta a una iniciativa de los DJ góticos Martin Oldgoth y Cruel Britannia, quienes durante una programación especial en la estación de radio BBC 6 propusieron establecer un día para celebrar anualmente la cultura gótica.

La respuesta fue abrumadoramente positiva, y desde entonces, cada año, la fecha reúne a miles de personas que comparten una afinidad por lo oscuro y lo alternativo. Conciertos, festivales, exposiciones de arte y lecturas de poesía gótica son solo algunas de las actividades que marcan esta celebración.

La música gótica, con sus atmósferas sonoras cargadas de introspección y melancolía, es el corazón de esta subcultura. Bandas emblemáticas como Bauhaus y Siouxsie and the Banshees dejaron una marca en la escena musical.

Más allá de la música, el Día Mundial del Gótico también es una oportunidad para explorar la moda, el arte y la literatura gótica. Exhibiciones de fotografía y arte visual, desfiles de moda con diseños oscuros y elaborados, y encuentros literarios que destacan la influencia del gótico en la literatura contemporánea son parte de las festividades.

Esta celebración no solo promueve una mayor comprensión y apreciación de la subcultura gótica, sino que también fomenta un sentido de comunidad entre sus seguidores, quienes encuentran en este día un espacio para expresarse libremente y conectar con otros que comparten sus intereses y pasiones.

Orígenes, estética y filosofía

En el laberinto cultural de las subculturas urbanas, el gótico se destaca como un movimiento singular, envuelto en un halo de misterio, estética oscura y una profunda conexión con lo melancólico.

Desde sus inicios a finales de los 70 y principios de la década de los 80, ha evolucionado, manteniendo una identidad única que atrae a individuos que buscan una forma de expresión alternativa y profunda.

La subcultura gótica surgió en Inglaterra, derivada del movimiento post-punk. Bandas icónicas como Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, The Cure y Joy Division fueron pioneras en crear un sonido y una imagen que rompían con lo convencional. Estas agrupaciones mezclaban elementos de rock, punk y música electrónica, creando atmósferas sonoras cargadas de introspección y oscuridad.

A lo largo de los años, el gótico ha absorbido influencia de diversas corrientes artísticas y culturales. El cine expresionista alemán, la literatura del romanticismo, y la gótica del siglo XIX, y el arte victoriano fueron fuentes de inspiración que moldearon su estética y filosofía

Uno de los aspectos más visibles de la subcultura gótica es su distintiva estética. Predomina el color negro, aunque también se utilizan otros colores oscuros como el púrpura, el rojo y el azul marino. La moda gótica incluye elementos como corsés, faldas largas, chaquetas de cuero, botas altas, encajes y terciopelos; cruces, pentagramas, calaveras y joyería elaborada complementan los atuendos.

El maquillaje es otro componente esencial, caracterizado por pieles pálidas, labios oscuros y delineados de ojos intensos. Esta imagen refleja una fascinación por lo macabro y lo sobrenatural, temas recurrentes en la iconografía gótica.

La música es el alma de lo gótico. Además de las bandas pioneras, géneros como el darkwave, el industrial y el synthpop han ampliado el espectro sonoro gótico. La letra de las canciones suele explorar temas como la muerte, la tristeza, el amor trágico y la alienación, resonando con la sensibilidad melancólica de sus seguidores.

Los eventos y festivales góticos, como el Wave-Gotik-Treffen en Alemania, reúnen a miles de entusiastas de todo el mundo. Estos encuentros son espacios donde se celebran la música, la moda y el arte gótico, creando un sentido de comunidad y pertenencia.

Más allá de la estética, tienen una rica dimensión filosófica. Sus seguidores suelen compartir un interés por la introspección, la individualidad y la autenticidad; pues se valora la expresión personal y el cuestionamiento de las normas sociales convencionales. Este enfoque ha llevado a mucho a explorar la espiritualidad y la filosofía desde perspectivas alternativas.

También se caracteriza por una cierta rebeldía contra la superficialidad de la cultura de masas. En Lugar de seguir tendencias pasajeras, la gente gótica busca una conexión más profunda con la música, el arte y la literatura.

A pesar de su imagen oscura, la subcultura gótica es sorprendentemente inclusiva y diversa, Atrae a personas de diferentes edades, géneros y orígenes culturales. En su núcleo, el movimiento gótico celebra la diversidad de pensamiento y la libertad de ser auténtico.

La subcultura gótica es un rico tapiz de influencias artísticas, musicales y filosóficas. Es un refugio para aquellos que buscan una forma de expresión profunda y auténtica en un mundo que a menudo premia la superficialidad. Más que una moda, el gótico es una declaración de individualidad y una exploración constante de la belleza en la oscuridad.

Ilustración: Abraham Aguilar

