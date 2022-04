Padre de Debanhi afirma que el cuerpo hallado es de ella; fiscalía dice que la ropa coincide

A pesar de que la fiscalía aún no confirma, el padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa confirmó en la madrugada del día de hoy, que el cuerpo hallado en la cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León es el de ella, su hija.

“Mi hija está muerta… y no sé qué hacer.

No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío exigía y pedía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer… ellos NO hicieron su trabajo (la Fiscalía de Justicia de NL).

…Por creer en la Fiscalía de NL pido perdón a mi familia… fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente”.

Papá de Debanhi