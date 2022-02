Pagará gobierno federal una pensión a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma/Redacción El Ciudadano México

Hoy, durante la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal presentó un programa de compensación a trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) con al menos 19 años de servicio.

En un primer año contará con mil 458.6 millones de pesos que aportará el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el funcionario detalló que al 11 de octubre de 2019, cuando se emitió el decreto de extinción de LyFC, se identificaron a 9 mil 249 trabajadores con un tiempo de servicio de 19 años, seis meses y un día.

La compensación mensual con tope máximo de 67 mil pesos, pensión máxima que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, a 8 mil 892 de trabajadores con tiempo mínimo de servicio de 19 años y seis meses y un día, mencionó Prieto al exponer los términos considerados para obtener el beneficio.

Según lo establecido, 25 personas podrían obtener 67 mil pesos como máximo.

«El beneficio del programa», añadió el director del Indep, «es para 8 mil 892 familias con un ingreso permanente, la liquidación de LyFC se libera de 2 mil 118 juicios laborales con un pasivo contingente de 5 mil 892 millones de pesos, se resuelve una legítima demanda social originada por una decisión arbitraria del Estado en agravio de miles de trabajadores afectados».

La información sobre el procedimiento, comentó Prieto, estará disponible en el portal de internet del Indep y vía telefónica, el correo electrónico de la Oficialía de Partes de LyFC o en el centro de atención México Coyoacán, ubicado en Avenida México Coyoacán 318, en la Colonia General Anaya, 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Los trabajadores con dictamen jurídico de procedencia, desistimiento del juicio y convenio formalizado serán incorporados al programa y al proceso de nómina especial, una vez aprobado el presente programa, se realizará en entre cuatro y seis meses.

