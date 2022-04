PAN, PRI y PRD no son traidores a la patria ni leales: Miguel Barbosa

Los partidos de la oposición que votaron contra de la Reforma Eléctrica no pueden ser llamados “traidores a la Patria”; sin embargo, no han sido leales al país al fomentar prácticas corruptas y apoyar a las empresas privadas y extranjeras antes que, al pueblo, así lo aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia matutina, Barbosa Huerta señaló que “su triunfo” fue traicionar los intereses de la ciudadanía y seguir la línea que les han puesto los verdaderos grupos de poder en México a los que sirven, concesionando la explotación de recursos naturales y energéticos.

“Esa es su gran aportación a México, querer mantener el estado de las cosas, los privilegios. Si esa es la visión de lealtad del PAN y del PRI, apoyar a los privados y no al pueblo, esa es su visión. Yo diría que no han sido leales a los intereses de la Patria, no los llamaría traidores de la Patria, pero la gente lo tiene muy claro. No han sido leales nunca, pero son matices de cómo decir las cosas”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla