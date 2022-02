Panamá rechaza a Pedro Salmerón; México propone a senadora como representante

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes que Panamá rechazó a Pedro Salmerón como embajador de México en dicho país, por lo que en su lugar propondrá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez.

En la mañanera, señaló que por ello propondrá a la senadora suplente de Olga Sánchez Cordero, Jesusa Ramírez, como embajadora de México en Panamá, y se refirió a Pedro como un historiador “de primer nivel, de lo mejor del país”.

Señaló que, tras este rechazo de Panamá, buscará darle otro cargo, como su asesor para hacer una historia sobre los fraudes electorales en México los últimos 100 años o para terminar el Archivo Agrario.

“Vamos a buscar la forma -a ver si no se enojan los conservadores– de utilizar los conocimientos de Pedro (Salmerón) en otro campo; me gustaría mucho que nos ayudara mucho en lo que son los archivos. Me importa mucho dejar bien terminado y protegido el Archivo Agrario y él es especialista. Me gustaría que fuera mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México”, dijo el mandatario.