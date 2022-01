Pandemia provoca retraso educativo de hasta tres años escolares

El 26 mayo de 2021, la organización civil Mexicanos Primero advirtió que como consecuencia de la pandemia de covid-19, además del déficit en aprendizaje que arrastraban los estudiantes en el país, con el programa Aprende en Casa, que se implementó durante la pandemia de covid-19, se provocó un retraso educativo de hasta tres grados escolares.

Este miércoles, ocho meses después, dicha organización reiteró que se mantiene el mismo rezago en la enseñanza, e incluso, es más complejo, porque no aprenden o abandonan las clases, por lo que apremiaron a cumplir con las condiciones presenciales en aulas, para recuperar lo perdido.

De acuerdo con los resultados de la línea de seguimiento en el estudio Equidad y Regreso sobre la presencialidad en las escuelas y aprendizaje, en matemáticas, los niños, niñas y adolescentes empeoraron en 8.3 por ciento en el modelo híbrido.

“De los que siguen a distancia, la pérdida de aprendizaje fue de 6.2 por ciento, y de quienes no regresaron a la escuela, casi uno de cada 10 estudiantes de 10 a 15 años no puede nombrar un número de dos dígitos”, advirtió Katia Carranza, investigadora en Méxicanos Primero.

En el área de lectura los resultados por las clases a distancia no son mejores, pues a decir de la investigadora, los alumnos no sólo no están aprendiendo, sino que están perdiendo conocimientos.

En realidad, estos 14 meses deberíamos considerar que se van a poder recuperar hasta dos o tres ciclos escolares adelante, de manera sistemática y honesta.

David Calderón, Presidente de Mexicanos Primero

“Un 8.3 por ciento de estos niños y jóvenes estudiantes que en abril lograron comprender un texto de cuarto grado, en diciembre, ya no pudieron hacerlo. Es más significativa la pérdida de aprendizaje en aquellos que ya no volvieron a la escuela, puesto que en abril el 64 por ciento pudo comprender un texto de tercer grado y en diciembre sólo lo hizo el 41 por ciento, es decir, disminuyeron en un 23 por ciento”, apuntó.

En cuanto al abandono escolar, 6.2 por ciento de los encuestados dejó la escuela; 51.8 por ciento está en modalidad presencial; 35.11 a distancia y 7.5 de manera híbrida. De los que dejaron sus estudios, 14 de cada 100 lo hizo para trabajar y 19 porque no le gustaban las clases a distancia o porque no aprendía nada en ellas.

Durante la conferencia “Regresemos para Aprender” en la que Mexicanos Primero presentó el estudio, explicó que éste se aplicó a una muestra de dos mil menores de 10 a 15 años en el país, con el modelo Medición Independiente de Aprendizajes (MIA) entre abril y mayo de 2021, con el cual se midió su desarrollo en materias como matemáticas, comprensión de lectura y aritmética básica.

David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, resaltó que “la SEP no ha implementado un sistema de búsqueda y localización de estudiantes que no regresaron a las escuelas; sin embargo, un cálculo inicial estima que podrían ser más de dos millones los que por diferentes razones han abandonado los estudios”.

Respecto a los que asisten de manera presencial, mejoraron 6.2 por ciento en sus aprendizajes, ya que 59.9 por ciento mostró mayor comprensión de lectura.

Mexicanos Primero también destacó que asistir al menos un día a la semana de manera presencial hizo la diferencia, ya que los menores que lo hicieron, mejoraron su comprensión de textos 18.5 por ciento, en comparación de los que permanecieron en casa, ya que 7.7 por ciento no pudo hacer la misma actividad.

“Los datos que hemos compartido dan evidencia de lo devastador que es el cierre de escuelas en México, dado que no se operaron alternativas para seguir aprendiendo de verdad. La falta de disposición a revisar las decisiones tomadas, de parte de la autoridad federal, hace que se conforme con emitir una programación televisiva que no alcanza a compensar, ni es una opción adecuada para la mayoría de los alumnos”, aseguró Calderón.

Ante este panorama, planteó que los estudiantes de educación básica regresen a clases presenciales en un modelo en el que cada estudiante debe contar con un “5 x 5 x 5; exigir cinco horas de escuela, cinco días a la semana, y cinco condiciones imprescindibles en cada escuela garantizadas por la autoridad educativa.

“Es decir, agua, jabón y sanitizantes; aire: ventilación, distancia y cubrebocas; apoyo socioemocional, con el juego y convivencia que hace falta; refuerzo en los aprendizajes fundamentales en donde se han diagnosticado retrocesos, y participación, que incluye escuchar a la comunidad todo el tiempo. En realidad estos 14 meses deberíamos considerar que se van a poder recuperar hasta dos o tres ciclos escolares adelante de manera sistemática y honesta”, puntualizó el experto.

Van menos a aulas

La asistencia a clases presenciales de los estudiantes de educación básica volvió a caer en el reporte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues obedece a una disminución 36 por ciento respecto al cierre de 2021, tras el temor a los contagios por la variante Ómicron.

El 26 de noviembre de 2021, la SEP había informado que se mantenía una asistencia de 22 millones de estudiantes en las escuelas de educación básica, sin embargo, el martes reveló que existe una presentación de poco más de 14 millones de alumnos, es decir, ocho millones menos.

“En lo referente a las escuelas, tenemos 170 mil 782 planteles abiertos; en presentación de alumnos tenemos 14 millones 243 mil 222, y docentes un millón 281 mil 61”, dijo la titular de la SEP, Delfina Gómez.

En el reporte del 12 de enero se registraba una asistencia de 17 millones de estudiantes, es decir, cinco millones menos que en el último reporte de 2021.

Ayer, 532 muertos, cifra más alta desde octubre

La secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas se contabilizaron un total de 532 muertes por Covid-19, la cifra más alta desde el año pasado, cuando se reportaron 546 el 12 de octubre. Con ello, se acumulan un total de 304 mil 308 defunciones en lo que va de la pandemia.

En su Informe Técnico Diario, la dependencia también notificó 48 mil 627 nuevos contagios, para un acumulado de cuatro millones 779 mil 296 casos. Además, reportó que hay 629 mil 797 casos sospechosos y 296 mil 349 casos activos, es decir, aquellas personas que presentaron síntomas en los últimos 14 día y que tres millones 853 mil 156 personas se han recuperado de la enfermedad.

Respecto a las hospitalizaciones, en el último día la ocupación de camas generales aumentó un punto porcentual, para ubicarse en 45 por ciento, y las camas con ventilador subió dos puntos, y se situó en 28 por ciento.

Con relación a la Estrategia Nacional de Vacunación, explicó que el martes se aplicaron 530 mil 261 dosis contra covid-19, por lo que hasta la fecha se han administrado 161 millones 997 mil 209 vacunas, inoculando a 83 millones 386 mil 735 personas, de las que 76 millones 701 mil 452 cuentan con esquema completo y seis millones 685 mil 283 sólo han recibido una dosis.

