Panistas califican irresponsable la denuncia de Gutiérrez Luna contra consejeros del INE

Legisladores del PAN calificaron como un error y una irresponsabilidad la decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados de demandar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por su decisión de suspender los trabajos para la consulta de revocación de mandato.

El vicepresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel, señaló que “el presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la FGR (Fiscalía General de la República) una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos”.

En su cuenta de Twitter expuso que es imposible que exista un delito en un acto de autoridad legítimo, como es el caso del Consejo General del INE, que se reunió en tiempo y forma para defender los derechos políticos de los ciudadanos.

“Sobre todo cuando la decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral o la Corte. (El INE) ha sido jurídicamente impecable. Se allanó de inmediato a la suspensión que la Comisión de Receso otorgó al presidente de la Cámara de Diputados de continuar los trabajos preparatorios para la revocación de mandato, pese a la insuficiencia presupuestal a la que es sometido”, expresó el legislador.

Respaldó el pronunciamiento de los consejeros, en el que consideraron la denuncia ante la FGR como una acción injustificada y sin sustento jurídico, la cual busca inhibir la independencia del Consejo General, cuando votan libremente los asuntos de su competencia.

Por separado, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, calificó como irresponsable y un acto de subordinación la denuncia presentada contra seis consejeros del INE por parte del presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.

“Es absolutamente irresponsable la actitud del presidente de la Cámara de Diputados que amedrenta por la vía penal a los consejeros del INE. Es una brutal subordinación al Presidente de la República que no debemos pasar por alto”, manifestó.

En conferencia, expuso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le puso un “estate quieto” al legislador, al señalar que no se debe penalizar a los consejeros que votaron a favor de suspender temporalmente el proceso de revocación.

“No puede ser que haya una falta de institucionalidad a ese grado, el presidente de la Cámara de Diputados se ve que quiere sus cinco minutos de fama, pero qué lamentable que los quiera tener destruyendo las instituciones”, expresó.

El pasado 22 de diciembre, el morenista Gutiérrez Luna interpuso una demanda ante la FGR contra los seis consejeros que votaron a favor de suspender temporalmente el proceso de revocación por coalición de servidores y abuso de autoridad.

Sergio Gutiérrez Luna aseguró que la denuncia penal que interpuso contra los seis consejeros electorales que votaron a favor de aplazar la revocación de mandato está dentro del marco jurídico y rechazó que se trate de una persecución o intimidación.

Luego de que el árbitro electoral acusó que el recurso presentado ante la FGR pretende vulnerar su independencia, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados defendió la legalidad de sus acciones.

“En el Estado constitucional de derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales”, afirmó el legislador de Morena.

En días pasados y tras una controversia constitucional interpuesta por Gutiérrez Luna, la Suprema Corte suspendió el acuerdo del INE que posponía algunos preparativos de la revocación de mandato debido a la falta de presupuesto para realizar la consulta.

Luego, el presidente de la Cámara demandó penalmente a los seis consejeros que avalaron esa decisión

Al respecto, señaló que esa denuncia ya está bajo la competencia de la Fiscalía General de la República y que su presentación se circunscribió al cumplimiento del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Planteó que en lo que respecta a la controversia, se encuentra en espera de la resolución definitiva.

“En relación con el comunicado del INE, esta Presidencia señala categóricamente que no existe ninguna ‘persecución’ ni ‘intimidación’. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales”, alegó.