Panistas proponen foros ciudadanos para acelerar aprobación de Ley de Movilidad

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Puebla propusieron foros ciudadanos en línea, con peatones, ciclistas, automovilistas, transportistas y personas con discapacidad, para agilizar la dictaminación y aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

Lo anterior, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha establecido los parámetros para validar las consultas a los grupos vulnerables ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En rueda de prensa, la diputada panista Guadalupe Leal Rodríguez dijo que el domingo 13 de noviembre venció el plazo para que el Legislativo armonizara las iniciativas existentes con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, misma que ya se aplica en las demás entidades.

Detalló que existen tres propuestas para expedir un nuevo ordenamiento en la materia. La primera fue presentada por grupo parlamentario del PAN y la representación de Movimiento Ciudadano (MC). La segunda por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, y la última por la bancada del Revolucionario Institucional (PRI).

“Han pasado ya 180 días y lamentablemente el Congreso del estado no ha tenido la voluntad de comenzar con la dictaminación de dichas iniciativas. (…) Estamos obligados a realizar los foros de consulta, en un primer aspecto, para personas con discapacidad y con la ciudadanía en general”

Leal Rodríguez aseguró que primero deben unificarse las iniciativas y emitir un solo documento, a fin de comenzar con las consultas ciudadanas que se realizarían mediante foros virtuales. Aseguró que no necesitaría una asignación presupuestaría, ya que este método fue el que usó el Senado.

En tanto, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Eduardo Alcántara Montiel, pidió a los diputados locales dejar de aplazar la realización de los foros, para cumplir con la demanda social de tener seguridad vial y reducir los siniestros y muertes viales.

Además, aunque aún no se cuenta con los lineamientos para hacer o validar las consultas, invitó a hacerlas “con los elementos que tengan a la mano”, incluso aunque estas sean invalidadas en el futuro por la SCJN o la CNDH.

“Tenemos que subsanar esta omisión. La duda es si las consultas se harán bien o no, pero la inacción sigue generando que esto se detenga. (…) Si esperamos a que nos digan exactamente cómo hacerlo se va a seguir postergando la aprobación”

Por su parte, el presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que existe un atraso en la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, pero justificó esta omisión en la falta de claridad sobre el mecanismo para realizar las consultas ordenadas por la SCJN.

Dijo que el Legislativo tendrá que asumir la responsabilidad de legislar de forma desfasada el tema, aunque señaló que tendrán que esperar a que las autoridades correspondientes les indiquen la forma de efectuarlas, para no caer en irregularidades.

“Nos hemos reunido con ministros de la corte y la CNDH para tener un parámetro. No hay una ley a nivel federal o estatal y hemos venido estudiando lo que se ha venido impugnando para no caer en esos errores. (…) No hemos encontrado un mecanismo que permita hacer una consulta de diferentes temas en una sola ocasión”