Papa Francisco expone los «cuatro pecados de la comunicación»

La agencia de noticias argentina Télam le hizo una entrevista al Papa Francisco, en donde enumeró «los cuatro pecados de la comunicación», haciendo énfasis en el papel educativo de estos.

Contó el pontífice, que la primera vez que habló de este tema fue en una conferencia, cuando aún era arzobispo en Buenos Aires. Eligió explicar el significado de cada uno de estos cuatro males que él ha notado en la prensa.

«Decir lo que me conviene y callarme lo otro, No, decí todo, no podés desinformar»