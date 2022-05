Papa Francisco ofrece diálogo con Putin para llegar a un acuerdo de paz

De a un diario italiano, el papa Francisco se ha ofrecido viajar a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin y tratar de ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, pero que aún no ha recibido respuesta.

Hizo dicha oferta hace unas tres semanas, después del inicio de la invasión, la encomienda de Francisco fue a través del secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin.

Y es que desde hace décadas, varios papas han intentado visitar Moscú como parte de sus esfuerzos para sanar las relaciones con la Iglesia Ortodoxa Rusa, que se separó de Roma hace más de mil años. Sin embargo, jamás han recibido una invitación.

“Desde luego, sería necesario que el líder del Kremlin presente una ventana de oportunidad. Pero no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque temo que Putin no puede o no quiere tener esta reunión en este momento”.

Papa Francisco I