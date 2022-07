Papa Francisco pide perdón a la población indígena canadiense por la represión ejercida a niños

Este lunes por la tarde, el papa Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por la «devastadora» política canadiense de obligar a los niños indígenas a educarse en internados, lo cual, afirmó que tal acción destruyó a las culturas nativas, separando a los niños de sus padres, marginalizando generaciones enteras las cuales sufren las repercusiones hasta el día de hoy.

“Humildemente ruego perdón por la maldad cometida por tantos cristianos contra los pueblos indígenas” Papa Francisco I

Con esta súplica esperada del Papa, comienza un «peregrinaje penitencial» a Canadá, con el cual, el pontífice esperaría abrir el diálogo para tener una reconciliación con los pueblos indígenas y permitir la sanación de las víctimas.

Más allá de una disculpa, las palabras del papa resonaron al asumir la responsabilidad por la cooperación institucional que la iglesia aportó a la política de asimilación, que de acuerdo con la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá generó un «genocidio cultural».

Antes de llegar a la escuela Ermineskin, el papa oró en silencio y fue llevado a cuatro caciques indígenas a una asamblea de miles de pobladores autóctonos.

El papa rezó silenciosamente en la ceremonia de bienvenida, la cual fue acompañada por tambores y cánticos tradicionales, mientras que el sol salía tras una mañana lluviosa.

Uno de los anfitriones del evento, el cacique Randy Ermineskin de la Nación Ermineskin Cree, esperaba al papa en un estacionamiento cercano y reflexionaba sobre la importancia histórica de esta fecha.

“Los miembros de mi familia ya no están con nosotros. Mis padres fueron a un internado, yo fui a un internado también”, relató el jefe tribal, vestido con la tradicional corona de plumas, a The Associated Press.

“Pero yo sé que están conmigo, están viéndolo todo y escuchándolo todo”, añadió.

Muchos de los asistentes vestían atuendos tradicionales, como faldas y chalecos con adornos tribales. Otros vestían camisas anaranjadas, que se han convertido en símbolo de las víctimas con base al relato de una mujer que recordó que cuando llegó al internado le quitaron a la fuerza la camisa anaranjada que tenía y que le había regalado su abuela, y la obligaron a vestir un uniforme.

Francisco llegó el domingo a Edmonton, donde fue recibido por representantes de los tres principales grupos indígenas de Canadá —Primeras Naciones, Metis e Inuit— junto con dignatarios políticos y de la Iglesia. En la ceremonia de bienvenida, Francisco besó la mano de una sobreviviente de la escuela residencial, la venerable indígena Alma Desjarlais de las Primeras Naciones de Frog Lake, un gesto de humildad y respeto que él había hecho antes, cuando se reunió con sobrevivientes del Holocausto.

El papa pasó el resto del domingo descansando en un seminario en Edmonton, la capital de Alberta.

El viaje de seis días de Francisco —que también incluirá otros sitios en Alberta, la ciudad de Quebec e Iqaluit, Nunavut, en el extremo norte— se da luego de las reuniones que sostuvo en la primavera en el Vaticano con delegaciones de las Primeras Naciones, Metis e Inuit.

Esas reuniones culminaron con una disculpa histórica el 1 de abril por los abusos “deplorables” cometidos por algunos misioneros católicos en los internados.

