Para Eduardo Alcántara el proceso de revocación está viciado

Para Eduardo Alcántara Montiel, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, el proceso de revocación de mandato se ha viciado debido a las propuestas y reformas que emitió de último momento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, explicó que la falta de una ley reglamentaría sobre este ejercicio democrático, en específico a los señalamientos del Artículo 134 de la Constitución Política, provocó las reiteradas violaciones a la veda electoral.

Comentó que la regulación sobre las vedas electorales, la publicidad en medios de comunicación y la explotación de la imagen de funcionarios se intentó hacer mediante una reforma constitucional en el 2007, derivada de algunas observaciones realizadas a la gestión del expresidente Vicente Fox Quesada.

«Hasta la fecha no hay una ley reglamentaría que regule todo esto. Lo que hizo la mayoría mecánica en el Congreso de la Unión fue allanarse el camino y poner parches para el proceso de la revocación de mandato, pero no entraron al fondo del tema»

Alcántara Montiel aclaró que esta modificaciones deben realizarse a nivel nacional, y al Congreso de Puebla le correspondería homologar los lineamientos.

Lamentó que el presidente «quiera mandar al carajo a las instituciones y organismos autónomos» con sus propuestas, siendo la más reciente que el pueblo elija a los consejeros electorales y a los magistrados.

«No está mal que existan contrapesos, porque si no existieran seríamos un imperio. No hay coyuntura para la propuesta del presidente porque de fondo no busca democratizar, sino quitarse las piedras del camino y lo que es incómodo para el»