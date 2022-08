Para favorecer comunidades marginadas, colabora BUAP con Universidad de Texas

La Facultad de Medicina de la BUAP y la Dell Medical School de la Universidad de Texas en Austin (UT-Austin), Estados Unidos, realizan un proyecto colaborativo para construir modelos de intervención interdisciplinarios, cuya finalidad es hacer frente a los desafíos de salud de comunidades económicamente pobres y marginadas en Puebla.

Como parte de este esfuerzo, la institución es sede de “Puentes III: Building Collaborative Implementation Research Teams”, realizado del 15 al 17 de agosto, actividad que reúne a investigadores de la UT-Austin, de la Indiana University, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Facultad de Medicina de la BUAP y personal de la Fundación Comunitaria de Puebla.

En esta colaboración se trabaja en la identificación de cuatro o cinco comunidades económicamente pobres y marginadas en Puebla, las cuales servirán como sitios piloto para replicar el programa AMPATH-México, un modelo académico que proporciona acceso a la atención médica.

Para ello, se desarrollan paneles para establecer las comunidades piloto y conocer subvenciones para proyectos de salud global. Además de grupos de trabajo para proponer proyectos que aborden las prioridades y desafíos de salud en las comunidades consideradas.

Las temáticas de los grupos de trabajo se dividen en intervenciones para la diabetes y comorbilidades asociadas; nutrición para prevenir enfermedades crónicas; para abordar la salud mental; integración de estudiantes del área de la salud en programas transformadores de atención primaria y para prevenir la mortalidad y morbilidad materna. Al final, cado grupo de trabajo presentará el concepto, estrategia, objetivos y próximos pasos para desarrollar su proyecto.

Entre las autoridades participantes se encuentran los doctores Luis Guillermo Vázquez de Lara Cisneros, Lis Rosales Báez y Martha Elba González Mejía, director, secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado y profesora investigadora, respectivamente, de la Facultad de Medicina de la BUAP.

Además, los doctores Tim Mercer, chief of the Division of Global Health at Dell Medical School, de la UT Austin; Rebecca Cook, Clinical Team Leader for AMPATH/MAPAS Mexico and faculty at Dell Medical School; Ricardo C. Ainslie, PhD, director for Research and Education for AMPATH/MAPAS Mexico, director of the Mexico Center at UT Austin, and faculty at UT’s College of Education and Dell Medical School; así como Adrian Gardner, AMPATH Consortium Executive Director and director of the Indiana University Center for Global Health.

