Para que mujeres no tengan que «decidir» sobre aborto, Guadalupe Leal propone discusión

La diputada local de Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez, aseguró que sus iniciativas son completamente ciudadanas y no responden a asuntos partidistas, por lo que confió en que el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pueda escuchar algunas de ellas e incluso respaldarlas.

Aseguró que hay temas sociales que no pueden politizarse bajo ninguna circunstancia y defendió que es una legisladora “que viene de la sociedad”, por lo que agradeció el abanderamiento que le dio el PAN en las pasadas elecciones, pero dijo que su labor legislativa se debe a las y los poblanos.

“Mis causas no son políticas, mis causas son medioambientales. Por eso soy una diputada que viene de la sociedad. Sí, me abanderó el Partido Acción Nacional y me siento muy agradecida; sin embargo el primer jefe que debe tener un representante popular es la ciudadanía”

Guadalupe Leal Rodríguez

Diputada local del PAN