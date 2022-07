Para «salvar al país de la destrucción» Trump buscaría candidatura para 2024

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump regresó este martes a Washington, D.C., por primera vez desde que abandonó la Casa Blanca bajo una nube de controversia, dejando entrever una visión para un gobierno controlado por los republicanos y su posible candidatura a la presidencia, de nuevo, en 2024.

En conferencia, Donald Trump hizo alusión a la última vez que se postuló para la presidencia, ocasión en la cual “obtuvo millones y millones de votos”, por lo que espera “hacer de nuevo”.

«Me postulé la primera vez y gané. Luego me postulé por segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de votos más… Puede que tengamos que hacerlo de nuevo”

Después de indicar que él era «la persona más perseguida de la Historia de Estados Unidos», el expresidente sentenció que era el único que podría salvar al país «de la destrucción».

«Este noviembre, la gente votará para parar la destrucción del país y votarán para rescatar el futuro de América (… )Tengo que salvar a nuestro país. No puedo hacerlo eso porque amo a nuestro país… y la gente no quiere que haga eso (…) Si no lo hago, nuestro país está condenado (…) Tenemos que hacer un gran trabajo en 2024 (…) un republicano recuperará la Casa Blanca en 2024, lo que creo firmemente que sucederá”

Donald Trump