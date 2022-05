Pareja mexicana organiza boda con temática nazi en Tlaxcala

Josefina y Fernando escogieron el 29 de abril para casarse. Podría parecer una fecha cualquiera, pero no es así. En este día, justo hace 77 años, Adolfo Hitler y Eva Braun se casaron, justo un día antes de que el político aleman decidiera suicidarse. Esto nos dice mucho sobre la pareja y su polémica decisión de realizar una boda con temática nazi.

La boda con temática nazi ocurrió en Tlaxcala. Fernando, el novio, aseguró que si no encontraban misa disponible para casarse este 29 de abril, hubiera esperado hasta el próximo año para unir su vida a Josefina. Él es un funcionario público y pertenece a un grupo que recrea acontecimientos bélicos.

Fernando llegó a la boda con un traje gris de la Waffen SS, un cuerpo de élite de las Schutzstaffel. La novia no llegó con ningún símbolo alusivo al ejército alemán, pero eso sí, arribó en un vocho noventero con una enorme suástica en el cofre y fotos de Hitler en la guantera.

«La palabra nazi es un invento de Hollywood para hacerlo peyorativo. A mí la Nacionalsocialista, desde que tengo 16 años, me ha ayudado a tener disciplina. No bebo, no fumo, no tengo tatuajes, no daño a terceros. Incluso, en nuestro club no andamos reclutando gente. Es un club privado, más no clandestino, que recrea la historia». Dijo Fernando para Milenio al finalizar la boda.