Parquímetros continuarán hasta que se notifique al Ayuntamiento: Adán Domínguez

El Gerente del Gobierno Municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, aseguró que los parquímetros instalados en el centro histórico de la capital continuaran en funciones, a pesar de la resolución, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió, invalidando el cobro de estacionamiento a los automovilistas.

También puedes leer: SCJN invalida cobro de parquímetros en capital poblana

El funcionario aseguró que la tarifa no será modificada, ya que lo “señalado como inconstitucional”, fue la temporalidad de las cuotas y no el costo de las mismas, es decir, no se precisa si los montos corresponden a días u horas.

Esto basado en el artículo 57 fracción 11 de la Ley de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2023, y el cual la Suprema Corte determinó anular.

De igual forma abundó que, hasta el momento, no han recibido alguna notificación por parte de la Corte, esperando se les entregue, para conocer de manera específica lo que se debe subsanar, siendo respetuosos a lo declarado por la SCJN.

Asimismo, reiteró que la implementación de parquímetros en la 14 y 16 oriente-poniente será un hecho, justificando que dicho programa tiene como objetivo darle orden y seguridad al primer cuadro de la ciudad.

Hasta el momento, el alcalde Eduardo Rivera no se ha pronunciado al respecto.

Gerencia recibe críticas de morenistas

Por otro lado, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, cuestionó el trabajo de Adán Domínguez, pues dijo “desconocer cuál es su función”, por lo que le pidió cumplir con sus obligaciones, y entregar las obras del Centro Histórico, mismas que presentan retrasos.

En el mismo sentido, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, quien fue tesorero durante la administración de Claudia Rivera Vivanco, cuestionó al gobierno de Rivera Pérez por no transparentar los 52 millones de pesos que se utilizaron para la realización del Mundial de Fútbol 7.



Ante ello, el gerente respondió que, “es normal que los diputados y regidores que aspiran a un puesto de elección popular le “peguen” al Ayuntamiento de Puebla, ya que es la única forma para darse a conocer.

“Es entendible que las personas que quieren un puesto de elección popular utilicen el método de descalificar para tener reflectores, para decir ‘aquí estoy’, es su manera de hacer las cosas, nuestra manera de hacer las cosas es trabajando”

También puedes leer: Suspenderán servicio de parquímetros sólo el 16 de septiembre

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com