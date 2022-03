Parquímetros, hasta 6 mdp recaudarían mensualmente

Entre 4 y 6 millones de pesos podría recaudar mensualmente el Ayuntamiento de Puebla con el nuevo cobro de parquímetros en las calles del Centro Histórico, que iniciará a mediados de abril con 4 mil 638 cajones de estacionamiento en 20 calles.

El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez estimó que las ganancias serían de 4 a 5 millones de pesos al mes, incluyendo multas de tránsito, las cuales prometió estarán destinadas a rehabilitar las vialidades donde están instalados.

El proyecto, presentado este lunes por Eduardo Rivera Pérez y el gerente del Ayuntamiento, Adán Domínguez Sánchez, establece que la primera hora de estacionamiento será gratis, la segunda y tercera costará 5 pesos, mientras que la cuarta es de 10 pesos.

Estimación máxima

Si un cajón es usado por el tiempo máximo podrán estacionarse tres automóviles al día, con tarifa 20 pesos, pues el horario de servicio será de 8:00 de la mañana a las 20.00 horas. En total, un solo parquímetro podría recaudar 60 pesos por día.

De esta manera, los 4 mil 638 espacios tienen la capacidad de generar hasta 278 mil 280 pesos en un día hábil.

Los parquímetros podrían recaudar hasta un millón 391 mil 400 pesos cobrando de lunes a viernes, pues durante los sábados el servicio operará durante siete horas, mientras que el domingo no opera.

En cambio, si cada parquímetro logra recaudar 30 pesos durante el sábado la Comuna ganaría 139 mil 140 pesos cada fin de semana.

Para mayo, cuando el programa esté en curso, el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recaudar 6 millones 678 mil 720 pesos por el cobro de estacionamiento, aunque el 30 por ciento será para la empresa responsable del servicio. En este ejemplo, unos 2 millones 3 mil 616 pesos.

No costarán un peso, dice edil

En entrevista esta mañana, el alcalde Eduardo Rivera Pérez afirmó que el Ayuntamiento capitalino no invertirá “un solo peso” para arrancar el cobro de estacionamiento en la vía pública, pues será la empresa que gane la licitación quien gestione la infraestructura.

«No vamos a invertir un solo peso, se hace un proceso de licitación, se hace un contrato de servicio (…) un proceso de licitación que se hace de manera pública y la empresa que pueda brindar el mejor servicio es la que podrá ser contratada al respecto». Eduardo Rivera Pérez

Alcalde de Puebla

Reiteró que el proyecto estará bajo análisis para verificar si es eficaz, pues el argumento de la Comuna para cobrar el estacionamiento es desplazar a franeleros y agilizar la movilidad en el Centro Histórico.

El alcalde no descartó modificar la tarifa durante su trienio, al declarar “No tengo ahorita ninguna decisión al respecto, eso es lo que yo me comprometo a que así arranque el proyecto, vamos cómo funciona y después evaluamos, no solo la tarifa si no la funcionalidad del proyecto”.

