Patio Solar, Fármacos y 5 bandas latinas que la rompieron en 2021

Si bien 2021 fue complicado para la música en Latinoamérica, no faltaron algunas bandas que sacaron a relucir el talento de la región. Desde géneros como el pop, indie, la psicodelia, hasta el post hardcore y el hardcore mismo, aquí te traemos un recuento de las que más destacaron en este año.

Mengers

Este es un poderoso trío de la capital mexicana. Comenzaron su travesía en el ya lejano 2016; en este año presentaron su segundo, y más exitoso, material de estudio: Golly. Fue producido por Hugo Quezada (ROBOTA) y publicado por la discográfica Devil In The Woods; comparten sello con otros grandes de la escena como El Shirota, Los Blenders, Vaya Futuro, entre otras.

Su monstruoso garage rock, mezclado con fuzz fue alabado por mucha parte de la crítica. Representan en sus letras el caos de la Ciudad de México y el estrés que genera vivir ahí. Aún se presentan en foros pequeños por la contingencia sanitaria; Sin embargo, esperamos pronto verlos en festivales de gran tamaño como el Vive Latino.

Sgt. Papers

Esta banda es un homenaje más caótico del disco de The Beatles Sgt.Peppers Lonely Hearts Club Band. Son un dúo de hermanos nacidos en Hermosillo, Sonora (México). En 2021 presentaron el álbum SGTP. Al igual que con Mengers, la producción del álbum estuvo a cargo de Hugo Quezada (ROBOTA), con el sello Devil In The Woods.

En este álbum, los de Sonora viajan por el punk y el krautrock. Un sonido mucho más limpio que en anteriores ocasiones, pero sin dejar ese dejo de destrucción que les caracteriza.

Sólo tratamos de hacer un disco de punk que suene a lo que nos gustaría escuchar, tratando de sacarle el mayor provecho a una guitarra, una batería y voz Sgt Papers para el medio cultural estereofónica

Patio Solar

Una de las bandas consentidas de la escena chilena no podía faltar en esta lista. En septiembre del 2021 publicaron su cuarto material de estudio: Piruetas y Viñetas. Al igual que los anteriores, este compendio fue producido y publicado de manera autónoma.

Tal vez no es su mejor álbum, pero es de destacar que mantengan esa indie pop tan sensato. En este álbum suenan más a sus contemporáneos Niños del Cerro: calma, voces sutiles y largos momentos instrumentales.

Fármacos

Este año fue importante en la carrera de Diego Ridolfi; no sólo por confirmar su residencia definitiva en México, sino por publicar su primer álbum en cinco años. Manual de una pérdida es el nombre del disco con el que Fármacos regresa a la escena musical.

Para esta ocasión, Diego toma un pop mucho más accesible; se libera de las amarras del formato de banda y descansa más que nunca en los sintetizadores. Como el nombre lo dice, las canciones hablan de cómo superar una trágica pérdida y mucho que implica hacerlo. Es un homenaje a las malas experiencias que trajo consigo el Covid-19.

Mabe Fratti

Si hay un artista que sigue sorprendiendo con cada álbum es Mabe Fratti. La guatemalteca presentó en este 2021 el álbum Será Que Ahora Podremos Entendernos, una colección de fascinantes temas ambientales y new age. Es uno de los dos compendios que presentó este año, el otro fue un EP en colaboración Concepción Huerta (Estática).

Su introspectivo avant gard está armonizado por un violonchelo, sintetizadores y micrófonos de campo. Es un viaje por la mente de Mabe en el que nos da a entender cómo las personas pueden conocerse a través de la naturaleza. De todos los álbumes presentados en esta lista, es el más denso; valdrá la pena más de una escucha.

Margarita Siempre Viva

En Colombia siempre hay agrupaciones que mantienen vivo ese espíritu latinoamericano. Margarita Siempre Viva, si bien no publico un álbum, nos sorprendió con su EP El Paraíso de las Puertas. Este material fue una producción autonoma.

Viajan por sonidos populares como el post-punk, rock, indie, shoegaze, con producción lo-fi. Gustan de hablar de días melancólicos y situaciones muy peculiares. Llevan ya unos años en lo más destacado de la escena colombiana.

Un dato curioso es que gustan de entregar margaritas después de sus conciertos.

El Dragón Criollo

¿Creyeron que no pondríamos cumbia? Pues se equivocaron. El Dragón Criollo nos deleitó en este año con su majestuoso álbum Pase lo Que Pase. Este proyecto es oriundo de Colombia, que ahora reside en Ginebra. El Palmas Music es la discográfica que produjo el álbum.

En este material, escuchamos a un Dragón electrónico; combina el pasado, presente y futuro de la cumbia colombiana. Los sonidos tropicales se combinan con riffs, sintetizadores y bajos. Podemos encontrar una buena herencia de la Chicha, en este material. Si lo que buscan es bailar, este álbum lo logra y con creces.

bandas latinas 2021