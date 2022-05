Pedirá INE presupuesto para tres ejercicios: comicios, credenciales y consulta popular

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará un presupuesto para el ejercicio de 2023 con tres actos: los comicios locales de Coahuila y estado de México, inicio del proceso rumbo a 2024 y la posibilidad de una consulta popular a escala nacional, informó el presidente del insituto, Lorenzo Córdova Vianello, de visita por esta ciudad.

Dijo que en el INE ya están preparando el presupuesto para el ejercicio del próximo año, en el que considerarán la posibilidad de una consulta popular, aunque no esté definida ni asegurada.

No obstante, el organismo federal habrá de considerarla, y si para septiembre próximo se define que no se realizará, solicitarán al Congreso de la Unión que no tomen en cuenta el recurso destinado a la misma.

Córdova insistió en que ya hay dos actos con certidumbre jurídica para los que necesitarán recursos: la renovación de las gubernaturas de Coahuila y del estado de México.

“Desde ahora les digo a los diputados que aprendan con humildad de los errores que cometieron, porque se equivocaron al no destinar fondos para la revocación de mandato. La instalación de menos casillas no fue culpa del INE, sino del Congreso”. Lorenzo Córdova

En el presupuesto del próximo año, subrayó, también se debe incluir la impresión de aproximadamente 26 millones de credenciales para votar, aunque aceptó que todavía no tienen un monto estimado.

Con información de La Jornada

Te puede interesar: INE se prepara para elaborar anteproyecto de presupuesto 2023

Foto: Especial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com