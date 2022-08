Pedro Gómez declara en FGE por mensajes alarmistas vía WhatsApp

La noche de este miércoles, Pedro Gómez Castillo, exdirector de Puebla Telecomunicaciones, ahora Sistema Estatal de Comunicaciones (SET), acudió a la FGE a declarar por su probable relación con mensajes alarmistas a través de WhatsApp.

En entrevista, el exfuncionario estatal confirmó que acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de manera voluntaria a dar su versión de los hechos, descartando que estuviera detenido.

No obstante, al momento las autoridades no han emitido información al respecto, por lo que se espera que lo hagan en las próximas horas.

En septiembre de 2019, Gómez Castillo renunció como titular de Puebla Comunicaciones, por lo que se convirtió en la primera baja de la actual gestión que encabeza el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

🚨 #ÚltimaHora | Pedro Gómez, ex director de Puebla Comunicaciones, confirma que se encontraba declarando, asegura de forma voluntaria, en la @FiscaliaPuebla con el fin de dar su versión en relación a una campaña negra en whatsapp que alertaba de un toque de queda en #Puebla pic.twitter.com/v4iGVll9XP

La semana pasada circularon advertencias en WhatsApp, firmadas por supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde avisaban de atentados como los ocurridos en Jalisco, Michoacán y Chihuahua.

“Mensaje solo para avisarles que habrá toque de queda en Puebla este jueves, viernes, sábado y domingo a partir del día jueves a las 10 de la noche hasta el día domingo a las 3 am vamos (…) no queremos lastimar a gente inocente es mejor que no salgan de sus casas”

