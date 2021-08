Pelar la cebolla americana

Por Michael Moore

Este solo debería ser un momento monumental de reflexión seria y un deseo de buscar la redención para nosotros mismos. No necesitamos dedicar un solo minuto en este momento a analizar cómo Biden se equivocó o no mientras manejaba valientemente el final de este lío que se le entregó, incluidas sus increíbles negociaciones privadas durante toda esta semana con los líderes talibanes para asegurar que ni un solo combatiente enemigo de la fuerza de ocupación (que seríamos nosotros; por ejemplo, soldados y espías estadounidenses y personal de la embajada) resultara dañado. Y Biden hasta ahora ha sacado con vida a todos los periodistas estadounidenses y extranjeros, además de la promesa de los talibanes de que los que se queden para cubrirlo no sufrirán daños. ¡Y ni uno solo lo ha hecho! Por lo general, una fuerza como los talibanes se apresura a matar a todos los enemigos a la vista. ¡Eso no ha sucedido! Y aprenderemos que fue debido a las habilidades de negociación y la inteligencia del equipo de Biden que no hubo una matanza masiva. Esto no es Dunkerque.

Docenas de aviones han despegado con seguridad durante toda la semana, y ninguno de ellos ha sido derribado. Ninguna de nuestras tropas en esta caótica situación ha muerto. A pesar de los gritos de pánico de los periodistas masculinos que creen que están cubriendo a los talibanes de la década de 1990 (Jake Tapper en CNN sigue haciendo referencias a las «decapitaciones» y cómo las niñas pueden ser «secuestradas» y «violadas» y obligadas a convertirse en «niños novias ”), nada de esto parece estar sucediendo. No quiero escuchar cómo «tenemos que estudiar» qué salió mal con esta victoria de los talibanes y nuestra evacuación porque (cambiando a mayúsculas porque no puedo gritar lo suficientemente fuerte): NUNCA VAMOS A ENCONTRARNOS EN UNA SITUACIÓN ASÍ DE NUEVO PORQUE NUESTROS DÍAS DE INVADIR Y TOMAR PAÍSES DEBEN TERMINAR. ¿DERECHA? ¡¡DERECHA!!

Solo mira esto:

Corea.

Vietnam.

Camboya.

Irak (1991).

Irak (2003).

Afganistán.

Hay dos temas que recorren esta lista de países que hemos invadido desde la Segunda Guerra Mundial.

Uno, ninguno de ellos jamás nos invadió ni planteó ningún tipo de amenaza para nuestras vidas, la única justificación verdadera para usar la fuerza armada.

Y número dos, no son blancos. Desde el 8 de mayo de 1945, por alguna razón, solo matamos personas de color. Probablemente solo un co-tinta-dinky.

Al igual que con el Viet Cong en Vietnam, fuimos derrotados en Afganistán por un ejército desordenado que no tenía ni un solo helicóptero, ni un solo caza a reacción, ni bombarderos furtivos, ni misiles, ni napalm, ni Burger King en el PX, ni una carpa con aire acondicionado, ni una! No hay un maldito tanque a la vista, solo un grupo de tipos con barba en camionetas que disparan balas al aire. Ah, y otra similitud con Vietnam: ¡era su país! No el nuestro. Nosotros fuimos los invasores. En Vietnam matamos a 2 millones de personas. En Afganistán, las estimaciones de muertos llegan a 250.000. En Irak matamos a casi un millón (volviendo a la campaña de bombardeos civiles de Bill Clinton).

Gastamos más de 2,4 billones de dólares en Afganistán durante 20 años mientras los pobres de Estados Unidos se quedaban sin comida, atención médica y escuelas decentes. El agua de la ciudad de Flint, de mayoría negra, fue envenenada por el gobernador. Mil personas baleadas por la policía en Estados Unidos cada año.

Sacrificamos más de 2.400 vidas estadounidenses para invadir un país donde Bin Laden no estaba por ningún lado. Bush dijo desde el principio que ya no tenía ningún interés en capturarlo. En 2011, el equipo de SEALS de Obama lo encontró en una casa justo al final de la carretera de «West Point» de Pakistán. ¡Quién hubiera pensado!

Qué desastre tan trágico. Retirar fondos al complejo militar-industrial, retirar fondos a la NSA, retirar fondos a Seguridad Nacional. Enviaron a nuestras jóvenes tropas a la muerte. ¡Para vergüenza! Ningún afgano atacó el World Trade Center. ¡15 de los 19 secuestradores del 11 de septiembre eran de Arabia Saudita! No de Afganistán, ni de Irak, ni de Irán. ¿Cómo es que “Bandar Bush” – el tierno apodo de la Familia Real Saudita para su viejo amigo, George W. Bush – por qué Bush no atacó a Arabia Saudita? Oh. Cierto. Tienen algo que necesitamos. ¡Llénala!

Entonces, sí, perdimos esta guerra estúpida e insensata y estoy feliz de que finalmente haya terminado. Nuestro falso ejército afgano no podía esperar a que nos fuéramos y, tan pronto como lo hicimos, los soldados afganos se quitaron los trajes falsos del ejército que les dimos, los arrojaron al suelo y los escupieron. Se unieron a los talibanes en las calles para celebrar. Los talibanes no dispararon a ninguno de ellos. Los intérpretes afganos y otros que se confabularon con el enemigo, los EE. UU., durante 20 años, sí, podrían estar en problemas (como si Rusia invadiera Alaska y un grupo de habitantes de Alaska colaborara con ellos y después de que los rusos se fueran, algunos estadounidenses podrían querer represalias de los colaboradores). Entiendes eso, ¿verdad?

Los expertos de la televisión se lamentan: “¡Hemos abandonado a nuestros ayudantes afganos! ¡Nadie volverá a confiar en nosotros! ¡Nadie nos creerá jamás! ¡¡Nuestra palabra no es buena !! «

¡EXACTAMENTE! ¡Correcto! ¡Sísss! ¡Nunca nos deberían creer! Nota para el resto del mundo: ¿Nos ves venir? ¡CORRER! No te espera nada más que la tragedia. NO nos ayudes. Si firmamos un acuerdo climático, ¡no lo seguiremos! Si firmamos un acuerdo nuclear con sus mulás, no lo crea. Solo significa que nos estamos preparando para bombardearlos. Y debes saber que cuando se trata de nosotros, el público estadounidense, no hay una sola mañana en la que nos despertemos pensando en ti o importando un carajo si el 80% de tu gente vive en un estado de pobreza abyecta y opresiva. Siempre se trata solo de nosotros, bebé, ¡ y de lo que USTED puede hacer por NOSOTROS, por nuestro AMERICAN WAY OF LIFE!

Y, por cierto, ¡asegúrate de que siempre haya un techo donde podamos aterrizar ese maldito helicóptero de escape cuando necesitemos sacar el F de Dodge!

Siempre es la hora de Saigón en Estados Unidos.

PD: Que nuestras tropas y los civiles afganos nos perdonen algún día. Muchas condolencias y amor a todas las familias que perdieron a sus seres queridos en esta guerra asquerosamente triste. Solo puedo imaginar cómo se han sentido todos esta semana. Diecinueve de nuestros veteranos estadounidenses se suicidan todos los días. Por favor, no nos dejes. Yo / nosotros no te abandonaremos. (Si necesita hablar con alguien, llame al 800-273-8255).

