Pemex compra la refinería Deer Park en Texas por 600 millones de dólares

El gobierno de México invirtió 600 millones de dólares para que Pemex adquiera al cien por ciento las acciones de la refinería Deer Park, de la petrolera Shell, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esto, el Estado mexicano pasa a ser propietario de siete refinerías, sin contar todavía con la que se construye en el puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

El mandatario detalló que esta operación costó 600 millones de dólares y que sólo contempló la compra del 50 por ciento de las acciones, pues la otra mitad ya pertenecía a Pemex.

“Nos costó 600 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto y austero, sin lujos”.

Andrés Manuel López Obrador