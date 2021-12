Penélope Cruz y Javier Bardem prohíben a sus hijos tener celular y redes sociales

La actriz española Penélope Cruz explicó que no permite que sus hijos tengan celular ni redes sociales. La intérprete y su esposo, el también actor Javier Bardem, decidieron alejar a sus hijos de la tecnología pues aún son muy pequeño. Leo, de 10 años y Luna, de 8, tendrán que esperar hasta cumplir 16 para adentrarse en el mundo digital.

En una entrevista para CBS Sunday, la actriz de 47 años manifestó que “no hay protección” para sus hijos en las redes sociales. Incluso, aseguró que la relación que ella tiene con estas plataformas es “extraña” y diferente a la de otros famosos, pues usa sus cuentas solo para el trabajo.

“No hay protección para ellos, para cerebros que aún se están desarrollando y cómo eso afecta la forma en que se ven a sí mismo. Cómo todo se relaciona con el bullying, tantas cosas que no son como la infancia que tuvimos. Nada de redes sociales hasta al menos los 16 años”, reflexionó Penélope Cruz.

La misma Penélope Cruz se denomina a sí misma como “muy dura con la tecnología”. Aseguró que intenta proteger la salud mental, aunque parezca que forma parte de una minoría. Al mismo tiempo, explicó que sí permite a sus hijos ver de vez en cuando dibujos animados y películas.

“Hay algo que no tiene sentido y está afectando especialmente a las generaciones más jóvenes. Me siento muy mal por los que son adolescentes ahora. Es como si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. Oh veamos ¿qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología?”, dijo Penélope Cruz en una entrevista.