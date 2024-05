Personal de Mario Riestra agrede a reportero de El Ciudadano México

Personal de Seguridad del candidato panista a la alcaldía de Puebla, Mario Riestra Piña, agredió a nuestro reportero, parte del equipo de El Ciudadano México, Daniel Jiménez, al intentar cuestionarlo sobre las presuntas amenazas denunciadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, contra el periodista Ricardo Gutiérrez.

Los hechos ocurrieron tras finalizar la comparecencia del candidato en las instalaciones del Edificio Carolino de la BUAP, quien evitó dar declaraciones a la prensa, por lo que su equipo de seguridad empujó y jaloneo al reportero de esta casa editorial, al reportero Jesús de Imagen Poblana y Anahí Valdez de Reto Diario, entre otros.

Al intentar cuestionar al aspirante de la alcaldía de Puebla, Mario Riestra, el reportero Daniel se acerca al él y le pregunta: ¿Candidato saber si son ciertos los señalamientos …?.

Sin embargo, no termina su pregunta porque elementos de seguridad lo agarraron de su mochila y lo jalaron varios metros.

El reportero Daniel Jiménez quería cuestionar la veracidad de las amenazas contra el director del Universal, Ricardo Gutiérrez, hecho que fue denunciado ante la FGE.

Las «presuntas amenazas de muerte» fueron exhibidas durante la mañana de ayer 13 de mayo, desde el programa radiofónico Al Portador, donde su conductor, Alejandro Mondragón, reveló que el panista amenazó con desaparecer al periodista.

Detalló que dicha amenaza ocurrió el pasado 30 de abril en el Hotel Presidente Intercontinental, donde se llevaba a cabo un festejo por el aniversario de otro medio de comunicación de alcance nacional. Asimismo, citó las palabras del contendiente a la alcaldía de Puebla.

«Ya no golpees tanto en los medios y deja de mandar información a los medios nacionales, hijo de tu puta madre. Vas a chingar a tu madre, conmigo no juegas porque no te la vas a acabar. Yo sí te voy a romper la madre. Chingas a tu madre, te voy a desaparecer. Deja de estar haciendo pendejadas. No sabes con quién te estás metiendo. Chinga tu puta madre, te voy a reventar, te voy a partir la madre en el momento que te vea».

Mario Riestra Piña

Candidato del PAN, PRI, PRD a la Presidencia de Puebla