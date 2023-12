Personas con discapacidad enfrentan indiferencia de autoridades y ciudadanía

Una insuficiencia renal crónica dejó discapacitado a Leopoldo Bermúdez Martínez hace 20 años, y desde entonces ha tenido que enfrentarse a la falta de infraestructura en las calles para personas con discapacidad, así como el nulo interés por parte de autoridades y ciudadanía para crear empatía.

El hombre de 62 años contó a El Ciudadano México que cada tercer día asiste a su tratamiento de hemodiálisis en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla, para lo cual tiene que trasladarse desde Santa Isabel Castillotla, en un trayecto que resulta agotador para él, ya que además de tener que usar muletas de antebrazo para caminar, debe abordar tres unidades del transporte público.

Relató que los camiones se siguen de largo cuando intenta abordarlos, debido a su discapacidad, y cuando al fin logra subir a uno, asegura que de inmediato es víctima de malos tratos por parte de los choferes.

« Los conductores son muy déspotas . Yo ocupo la Ruta 10 y siempre te tratan mal, les haces la parada y se siguen de frente. Depende de los choferes, porque unos ya te empiezan a conocer, pero lo que tienes que hacer es hacerles la parada en donde hay gente para que te puedas subir en la bola, porque si no, no se paran»

Mencionó que la vía pública es un espacio todavía peor para alguien con discapacidad, ya que ahí no existe la preferencia que a su parecer debería haber para todas las personas discapacitadas, porque constantemente se encuentra con autos estacionados en doble fila, puestos ambulantes y banquetas angostas que dificultan su caminar.

«Le pido a las autoridades que volteen un poco a ver a las personas que padecemos de insuficiencia renal. Desgraciadamente, yo lo he visto así y lo vivo por mi discapacidad, a la gente no le interesa. No tenemos ningún apoyo del gobierno, nos prometen y no cumplen»