Personas con discapacidad visual exigen calles dignas e inclusión laboral

Personas con discapacidad visual y ceguera marcharon este lunes en las calles del Centro Histórico de Puebla, para exigir que se intervengan las calles que deben sortear día a día para realizar sus actividades, además de que haya inclusión laboral, pues señalan que son discriminados.

También puedes leer: Personas ciegas protestan por inclusión laboral y calles dignas en Puebla

Desde el reloj de «El Gallito» en el Paseo Bravo, cerca de 50 manifestantes con ceguera recorrieron a pie la avenida Reforma para visibilizar las dificultades que enfrentan y pedir empatía de la ciudadanía, pues afirmaron que merecen respeto al igual que las demás personas.

Tomados del hombro y el brazo, bastón en mano, los integrantes de la Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección del Invidente en Puebla (Acrip) avanzaron con cautela entre las miradas de la población que circulaba en el primer cuadro de la ciudad.

Ante la tardía llegada de elementos de tránsito, para contener a los automóviles, las personas discapacitadas sortearon la avenida y sus intersecciones con apoyo de sus acompañantes, mientras gritaban consignas como «Queremos inclusión, no discriminación», «La ceguera no se pega ciudadano, si me ves échame la mano» e «Igual que tú, salgo por mis metas, dale atención a las banquetas»

Entre las asistentes a la movilización estuvo doña Guille, quien comentó en entrevista que no han tenido respuesta del Ayuntamiento de Puebla para atender las banquetas, huellas podotáctiles y señaléticas en lenguaje braille, que fueron retiradas y no han sido reinstaladas.

La señora Guille, quien se dedica a enseñar braille en Acrip, denunció que es complicado circular en el Centro Histórico ante los obstáculos que colocan vendedores, árboles sin podar y registros sin tapa, que representan un riesgo.

Pese a la rehabilitación de distintas vialidades, no hay infraestructura para personas con discapacidad visual, por lo que reclamó que esta demanda de hace años no ha sido atendida por los gobiernos municipales.

Alejandro Ramírez Campos, presidente de la Acrip, comentó que salir a la calle es «una aventura de riesgo», pues conforme avanzan los días encuentran nuevos obstáculos en lugar de un camino libre, entre rejas, banquetas, bancas o puestos de gorditas y jugos

Entre sus demandas, Alejandro Ramírez también pidió que las empresas ofrezcan oportunidades laborales para las personas con ceguera, pues sostuvo que son discriminados y no logran obtener una fuente de ingresos.

Señaló a los centros de trabajo de incredulidad a sus capacidades, además de que no están dispuestos a invertir en infraestructura para discapacitados pese a que afirman ser incluyentes.

De los 62 integrantes que conforman la Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección del Invidente en Puebla, solo cinco de ellos tienen empleo, señaló en presidente, quien reclamó que hay escasas oportunidades.

Tras llegar a Palacio Municipal, funcionarios de la Dirección de Atención Ciudadana municipal acordaron con los manifestantes con ceguera una mesa de trabajo, en la cual discutirán cuáles son los asuntos que puede atender el Ayuntamiento capitalino.

También puedes leer: De la ilusión modernizadora y la ceguera política, a la urgencia de una nueva democracia

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com