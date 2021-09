Pese a evidencia legista, FGE no investiga la muerte de Juan Carlos en los separos de Xoxtla como abuso policiaco: abogado

A pesar de la evidencia legista, la Fiscalía General del Estado (FGE) no investiga la muerte de Juan Carlos Portillo Pérez como un homicidio calificado; líneas de indagación sostienen que el artista se suicidó en la celda en la que fue hallado su cadáver ensangrentado.

El abogado Jorge González Ortega reveló al término de la audiencia celebrada este lunes, que la FGE ha mantenido una carpeta investigación plagada de contradicciones, hechos que no se han indagado, incluso se ha negado a detener a cuatro personas claves en los hechos sucedidos el pasado 12 de junio, según lo narrado en la solicitud de formulación de imputación.

Hasta hoy, el policía que detuvo a Juan Carlos, el jefe de turno de la policía municipal, un guardia y el regidor municipal de gobernación, no han sido señalados formalmente, a pesar de que existen elementos de responsabilidad en los hechos.

Reportaje de «El Ciudadano» sobre la postura de los familiares y amigos de Carlos Portillo.

A la fecha sólo están vinculados a un proceso penal nueve policías que cumplieron turno ese día, la jueza calificadora y el director de Seguridad Pública.

A pesar de que existe un dictamen médico que señala que la muerte del ex alumno de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), fue provocada por un traumatismo craneoencefálico; además de exhibir el cuerpo importantes signos de golpes y tortura, las investigaciones se han centrado en probar que el joven se suicidó, imputando a los señalados el delito de homicidio culposo — que precisa — prevaleció el descuido, la negligencia y la omisión del personal de turno. Se suman delitos menores de encubrimiento, abandono y usurpación de funciones.

Según la narrativa de los hechos, Juan Carlos se habría suicidado en los separos luego de ser detenido, pero nadie se habría dado cuenta hasta 6 horas después. El personal habría omitido el registro del arresto, así como de la realización de un examen médico. A éstos hechos se reduce el caso.

Defender lo indefendible

El abogado Jorge González Ortega se dijo indignado no sólo por el crimen cometido, sino por el tratamiento del proceso legal. Acusó que la FGE no tiene líneas de investigación que apuntaran a la causa de muerte que determina el médico legista.

“Juan Carlos no pudo autoprovocarse todas la lesiones, los golpes en el rostro que terminaron por desfigurarlo y el traumatismo en el cráneo. En la celda donde se halló su cadáver se acreditó su sangre en las paredes.

Es evidente que no fue una “falta de cuidado”, “omisión” sino la brutal golpiza que recibió en esa celda. Hubo abuso policiaco”, señaló.

Refirió que la estrategia hasta ahora ha sido mostrar que en la muerte de Juan Carlos “participaron todos, pero con un delito menor”.

“No hay imputación firme y directa, esto es para evitar la responsabilidad del tremendo abuso policiaco y el delito de homicidio calificado al que corresponde una pena de 70 años. El homicidio culposo tendría una sentencia menor”, explicó.

La mañana de este lunes, los familiares de Juan Carlos Portillo se manifestaron frente a Casa de Justicia de San Andrés Cholula –durante la audiencia— para exigir una investigación seria de los hechos y que se reclasifique el delito de imputados de homicidio culposo a homicidio calificado.

En rueda de prensa, amigos y familiares exigieron justicia para Juan Carlos, así como de todas las víctimas de abuso policiaco. “Es importante exigir la no repetición de los hechos, lo que vivió Juan Carlos no es un hecho aislado, hay muchas historias parecidas pero desafortunadamente no se conocen”, dijo su hermana Laura al lado de su madre, quien sostenía el retrato del joven artista.

A la salida de la audiencia, el abogado aclaró que ésta se reprogramaría a las 14 horas del 14 de septiembre, por lo que la imputación del delito de las personas vinculadas a proceso aún no ha sido dictada.

Se reprogramó la audiencia para dar sentencia a policías por muerte de Juan Carlos Portillo Pérez en separos de San Miguel Xoxtla. La imputación de homicidio culposo, delito menor que pretendía imputárseles a funcionarios podría reclasificarse a homicidio calificado, tras intervención del abogado.

El pasado 12 de junio, Juan Carlos Portillo fue detenido en San Miguel Xoxtla, por presuntamente alterar el orden público y trasladado a los separos ubicados en la comandancia, donde fue reportada su muerte horas después.

Para recibir noticias todos los días, puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp dando clic aquí