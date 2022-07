Pese a litigios, alcalde niega permisos de obras en Xochimehuacan

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sentenció que no habrá permisos para construir viviendas en San Pablo Xochimehuacan, en la zona donde explotó un gasoducto hace siete meses, pues otorgarlos sería “ilegal”.

En entrevista, el alcalde declaró que el Ayuntamiento no tiene facultades para aprobar obras en este lugar, además de que tampoco hay una sentencia judicial que obligue la expedición de licencias.

Lo anterior, luego de que las ocho familias afectadas por la explosión ingresaran amparos para emplazar a la Comuna a que les dé permisos de construcción, pues tras el altercado del 31 de octubre de 2021 perdieron su vivienda y no han logrado edificar nuevas casas.

Rivera Pérez confirmó que uno, de los cuatro amparos presentados, sigue en pie y tiene una audiencia para el próximo 6 de julio, mientras que tres fueron sobreseídos. Sin embargo, remarcó que el proceso no obliga al gobierno municipal a dar permisos.

“El gobierno de la ciudad no ha sido notificado; en esa zona donde hubo la explosión hay zona de alto riesgo, no se puede construir y como lo hemos dicho, el gobierno de la ciudad no va a otorgar permisos en zonas donde legalmente no tenemos la posibilidad para poderlo hacer, estaríamos violando la ley”

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla