Pide AMLO al INE actúe con imparcialidad en la revocación de mandato

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que, a pesar de que falta poco tiempo para que se realice la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) actúe con imparcialidad al cuestionar a los que promueven este ejercicio democrático.

Lo anterior, al señalar que hay elementos que impiden la manifestación a los que están a favor de la transformación y no a los que están en contra.

“No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a qué no participe la gente el domingo próximo, por ejemplo, hacen manifestaciones, dirigentes de partidos para que la gente no participe, campañas, y el INE no dice nada”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El mandatario ejemplificó con el caso del gobernador de Coahuila, el priista Miguel Riquelme, quien ha hecho llamados para que nadie participe, por lo que dijo que eso era no solamente una violación a la norma de la revocación de mandato y a la veda, sino también a la Constitución

El presidente señaló que desde el principio el INE debió convocar y promover la consulta, y no actuar de “manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo” para que la gente no se enterara.

“Ellos deberían estar actuando con rectitud, con profesionalismo, no debatiendo, entonces ojalá y en estos días que faltan se arregle, yo soy partidario que todo salga, que se garantice la libertad de expresión”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

🔴 #EnVivo | @lopezobrador_ asegura que el @INEMexico sólo cuestiona a quienes se manifiestan a favor de la #RevocaciónDeMandato, pero no a los que abiertamente promueven que no se participe en ella #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/YXCNl5GnII — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 4, 2022

También cuestionó que si los opositores no lo quieren por qué no votan en contra, al señalar que un demócrata no es solo el que está pensando en ganar, sino que es el que quiere establecer la democracia como forma de vida.

“Están pues demasiado calculadores, selectivos, me conviene la democracia, pero en estas condiciones, si no voy a ganar no hay democracia”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Niega que haga campaña

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró esta mañana que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad y no para promover la consulta de revocación de mandato.

López Obrador agregó que si hay denuncias en contra del secretario de Gobernación que la autoridad competente lo resuelva. “De todas maneras, si hay denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva”, dijo.

🔴 #EnVivo | "@adan_augusto está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta de revocación de mandato", asegura #AMLO #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/CczSggYYlM April 4, 2022

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Además, López Obrador dijo que el titular de gobernación no es precandidato a la presidencia, ni está haciendo campaña, porque lo está ayudando a la transformación del país.

“Entonces que no se confundan, él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El presidente aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE), debió promover la consulta de revocación de mandato “desde un principio”, en lugar de actuar de manera tramposa.

🔴 #EnVivo | @lopezobrador_ acusa que “los que están en contra de la transformación” echaron a andar una campaña con artistas en contra del Tren Maya, un día después de la inauguración del AIFA #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/5O3FZZ1Yjo — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 4, 2022

“Guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Este fin de semana, Adán Augusto López, estuvo en la Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación, en Sonora.

*Con información de La Razón México

Foto: Presidencia de México

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com