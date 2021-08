Pide Barbosa a Rivera Pérez se pronuncie por el retiro de Palmeras de lugares icónicos por el Ayuntamiento capitalino

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 17 de agosto de 2021. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que por daño al medio ambiente impedirá que el Ayuntamiento de la capital poblana saliente de Claudia Rivera Vivanco, derribe las históricas Palmeras de la Avenida Juárez, Analco y Colonia la Paz, “es un tema de legalidad”, afirmó en la conferencia virtual de medios de este martes.

Barbosa Huerta pidió al edil electo, Eduardo Rivera Vivanco se pronuncie por la decisión del Ayuntamiento capitalino del retiro de las Palmeras sin vida e infectadas de hongos en los lugares icónicos de la capital poblana para el mejoramiento de barrios, como el de Analco debido a que se encuentran infectadas con hongos y sin vida.

El gobernador acusó además que el Ayuntamiento capitalino permite la operación de table dances para beneficiar a funcionarios y en lugar “de cortar Palmeras cierren estos table dance”, señaló.

Refirió que los municipios tienen que cumplir y acogerse a las leyes estatales. Y las decisiones municipales no deben contraponerse a las leyes estatales. Por tal motivo dio indicaciones a la Secretaría de Medio Ambiente para que analice el proyecto y la afectación.

“Las decisiones de los gobiernos municipales, no puede ir contra las leyes estatales o federales, solo porque son municipios. He pedido a la Secretaría del Medio Ambiente analice la orden del Ayuntamiento para tirar las históricas Palmeras de Analco, la Avenida Juárez, y la colonia la Paz es algo que no deba de permitirse, es un asunto de legalidad… que prevalezca la sensatez “, dijo.