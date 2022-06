Pide Barbosa apertura a perfiles ciudadanos en renovación de dirigencia Morena

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a Morena para que el proceso de renovación de la dirigencia estatal del partido sea más abierto a la participación de perfiles ciudadanos.

El mandatario estatal afirmó que Morena tiene la oportunidad de “enriquecer” su visión política con la participación de más ciudadanos dentro del proceso de renovación de los órganos internos del partido en el estado de Puebla.

“Desde mi opinión, esta es la gran oportunidad para que Morena abra sus puertas a la participación ciudadana y que los nuevos dirigentes sean también ciudadanos que vengan a enriquecer con su participación y su visión política diferente, no la que hay, no, ya no”

A su vez, aseguró que es “absolutamente normal” el que algunos grupos al interior del partido comiencen a realizar actividades para buscar la dirigencia estatal de Morena, pues argumentó que es parte de los procesos de renovación partidaria.

No obstante, exhortó a los posibles aspirantes a la dirigencia estatal de Morena a respetar la convocatoria, y no generar “grilla” al interior del partido, pues el triunfador será designado por medio de votos de los militantes.

“Esto se va a resolver pronto, no se va a resolver así como quisieran muchos; a base de gritos y sombrerazos, y con eso de los puros y los fundadores, quienes no han hecho nada, por cierto, pero pronto se va a resolver con votos, a eso es a lo que le tienen mucho miedo, a que los votos resuelvan las cosas y no las grillas”

Miguel Barbosa Huerta