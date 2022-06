Pide Barbosa aplicar la ley por audioescándalo de “Alito” al diputado Javier Casique

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió que “se aplique la ley” al poblano Javier Casique Zárate, quien fue expuesto en un audioescándalo con el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

En conferencia de prensa, el mandatario declaró que no conocía los mensajes de presuntos actos de corrupción en el que los priistas ofrecían medicinas y despensas a gobernadores de su partido.

“La verdad no los he escuchado ni los quiero escuchar. No debo dar una opinión sobre estos asuntos más que se aplique la ley, es lo que puedo hacer”

Luis Miguel Barbosa Huerta